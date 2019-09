Vlajky vyprané a nažehlené. I s krví. Do boje jde muž, kterého v Praze napoprvé trenér zbil

Co se vám vše stalo za sedm let? Překotnou sedmiletku zažil MMA bojovník Machmud Muradov. V Roce 2012 si připsal první zápas. V pěti lidech jeli autem do Košic. Tam za 26 sekund vyhrál a zase zpátky. Za týden si odbude premiéru mezi elitou, v Kodani nastoupí pod hlavičkou UFC. Sen, se kterým každý večer usninal, se zhmotnil. Výjimečný den. Kdo byl jeho největším gratulantem? „Hlavně moje máma, řekla mi, synku, jsem ráda, že jsi tam.“

Český zápasník s uzbeckými kořeny v úterý odlétá na sever Evropy, tam ho příští sobotu čeká v kleci Alessio Di Chirico, devětadvacetiletý Ital, který má v UFC bilanci tří výher a tří porážek.

Když před sedmi lety Muradov přišel v Praze na trénink MMA, ocitl se v gymu, který vedl a stále vede Petr Monster Kníže. Nováček přišel v den sparingů, takže ostrý test hned v prvních minutách. „Petr mě zbil," vzpomíná s úsměvem devětadvacetiletý bojovník, který zůstal tomuto trenérovi a gymu věrný.

„Vždycky, když přijde někdo nový, musíme ho prověřit. Přišel třeba kluk z Ruska a říkal, co všechno vyhrál a potom ho zbili amatéři. Na Macha si vzpomněl jeden pán, který byl u jeho prvního sparingu a on mi řekl, že jsem tehdy pověděl - z toho kluka něco bude, toho si musíme udržet. On byl hubeňoučkej, měl delší vlasy," vzpomínal v pátek Kníže.

Machmud Muradov Věk 29 let Zápasy 28 Výhry 22 Prohry 6 Současná série výher 11 Poslední porážka 18.12.2016 První zápas v MMA 29.4.2012

„Pamatuji si to jako včera. On je můj český táta, on mě vychoval. Trošku mě Monster zmuchloval, ale dnes už ne," usmál se Muradov, když vzpomínal na své začátky.

Tehdy byl rok 2012, o sedm let později se pohybuje v jiné lize. V minulých dnech řešil kontrakt s americkým kolosem UFC. Musel stihnout stohy papírování, hodně lékařských testů, kde zkoumali krev, oči, mozek, kůži, to vše následně odeslat do Ameriky. I administrativa je součástí smlouvy s UFC.

„Tohle není vrchol, tohle je průběh cesty. Byla otázka času, kdy se kontrakt podaří. To, že ho Mach dostal, neznamená, že jsme na konci. Co se týče budoucnosti, je tu hodně proměnných. Zdraví, jak bude zvládat zápasy také po psychické stránce. UFC je úplně jiná soutěž. První soupeř je hratelný, ale další lidi, to bude jiná soutěž, než kterou jsme doteď šli. Z mého pohledu by bylo ideální se dostat do první desítky, patnáctky a tam se nějakou dobu udržet," řekl Kníže k Muradově budoucnosti.

Muradov a sen o UFC Březen 2018 UFC je můj cíl. Chci tam něco dokázat, ne se jen ukázat. Duben 2019 Chtěl bych do UFC, ale všechno má svůj čas. Byli tu manažeři, viděli brutální K.O. a UFC je můj sen, byl bych prvním uzbeckým zápasníkem v této organizaci, chci psát historii. Květen 2019 Jsem připravený v postoji, na zemi i ve vzduchu. UFC? Když mi dají smlouvu, půjdu do toho. Všechno má svůj čas, teď je čas na OKTAGON MMA. Září 2019, UFC je realitou Chci zvítězit za každou cenu. Soupeř nechce vyhrát tak jako já, to vím.

Za organizaci OKTAGON MMA stihl Muradov dva zápasy. V Bratislavě v prvním kole ukončil Alberta Pereiru, v červenci na Štvanici stejným stylem vyprovodil Wendella Marquese, ten vydržel o kolo více. Dalším fightem měla být 9. listopadu O2 arena. Nebude, na stole přistála vyšší karta. „Teď jsem v UFC. Jsem rád, že jsme si s OKTAGONEM něco prošli, oni mě mediálně zviditelnili. Na listopadovém turnaji v Praze budu jako fanoušek," řekl také Muradov.

Pokud by organizace UFC zavítala v příštím roce do Prahy, chtěl by se představit doma, tak on dnes vnímá Česko a Prahu. Muradov pochází z Uzbekistánu, ale v srdci má dva domovy.

„V UFC budu reprezentovat dvě země, Uzbekistán a Česko. Vlajky jsou připravené, vyprané, vyžehlené, ale s krví, protože po zápase je vždycky krev. Chci zvítězit za každou cenu. Soupeř nechce vyhrát tak jako já, to vím," dodal zápasník, který, když přišel do Česka, měl v kapse sto euro a přespával v gymu. Uběhlo sedm let a jeho život se dostal do jiných dimenzí. I přesto, že se dostal mezi MMA smetánku, neschovává se před fanoušky za maskou nepřístupnosti, arogance, i proto ho sledují statisíce lidí. Za pár měsíců, let může jít o miliony.

Hodně štěstí v Kodani!