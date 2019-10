Profíci se utkají s amatéry o české tituly. Ve hře je i olympiáda

Uspějí boxerští profesionálové v konfrontaci s amatéry? Poprvé v historii se potkají oba tábory v jednom ringu. Do bojů na mistrovství republiky zasáhne na 150 sportovců. Jména vítězů budou známa 3. listopadu. Na českém šampionátu se bude zároveň bojovat také o šanci na kvalifikační turnaje pro olympiádu do Tokia. „Velké finále bude v Lucerně, jde o návrat po 40 letech. Ze strany profesionálů byl velký zájem, nebojí se boxovat s českými nadějemi,“ těší Pavla Hynka, hlavního organizátora a mezinárodního rozhodčího.

V hlavním sále paláce Lucerna se představí dva nejlepší v každé váze. Na finálový galavečer se musí probojovat ve vyřazovacích bojích. Ty uskuteční od 31. října do 2. listopadu v obchodním centru Arkády Pankrác. V každé váze může být maximálně šestnáct účastníků.

„Jsem hrozně rád, že finále proběhne v Lucerně, před 40 lety jsem tam byl ve finále. Co se týče olympiády, proběhnou dvě kvalifikace. V březnu bude evropská v Londýně a světová se uskuteční v květnu v Paříži. Někdo z nás by se mohl nominovat, je to ale hrozně těžký. Box se rozmohl, konkurence je o hodně větší," vnímá situaci Svatopluk Žáček, prezident České boxerské asociace.

V ringu se během zápasu Česka s Rakouskem objevil i někdejší stříbrný olympionik Rudolf Kraj (uprosřed).

Před lety slavili úspěchy mezi amatéry, následně i profesionály Rudolf Kraj, Lukáš Konečný a Ondřej Pála, ten bude na nadcházejícím českém šampionátu bojovat. „Nabídku jsem dostal, když jsem ukončoval byznys éru, měl jsem v sobě, že před lety nešlo o poslední tečku v ringu. Jestli mě rychlej amatér vypinká, tak vypinká. Když prohraju, budu stále Ondra Pála, nebudu Ondra Novák. Jsem rád, že se mohu zúčastnit," řekl pětatřicetiletý boxer ve čtvrtek, který nechce předjímat, co by se stalo, kdyby republiku vyhrál a měl by bojovat o olympiádu.

„Když se to stane, bude mě to bavit dál, určitě do toho půjdu, reprezentovat Českou republiku je nejvíc. Pokud bude možnost, slibuju, že do toho půjdu," dodal Pála, který se vrhnul na MMA, je spoluorganizátorem galavečeru IAF, který proběhne 10. října v Praze, v hale O2 universal.

Konečný s Krajem se do ringu už nechystají. Každý má pro to své důvody. „Určitě by to bylo hezký, ale nešel bych. Bude mi za dva měsíce čtyřicet, těším se na akci jako trenér a divák. Už by se mi nechtělo makat," přiznal Kraj, který může porovnávat amatérský i profesionální box.

Boxer Ondřej Pála

„Vyzkoušel jsem oba sporty, pořád to je box, jeden chce dát do držky druhému. V amatérech jde o sprint. Mistrovství republiky bude výjimečný, doufám, že lidi přijdou boxery podpořit. Finále v Lucerně je super."

Jedenačtyřicetiletý Konečný chápe olympijskou motivaci jako šanci, která se profesionálům nabízí. „Je na boxerech, jakou cestou se chtějí vydat. Jsme tak malá země, nejsme v boxu příliš zabezpečení, nebylo by vhodné, abychom zakazovali startovat profesionálním boxerům mezi amatéry. Jsem za tuhle možnost rád, jsme rád, že se mohou srovnávat. Pro profíky to je trochu risk - počet kol, jiný styl. Je to sprint proti maratonu," připomněl rozdíl generální sekretář ČUBP a boxer, který měl poslední zápas v prosinci minulého roku a připsal jedenapadesátou výhru.

Finálové boxerské zápasy mistrovství republiky zažije legendární Lucerna.

Do bojů o mistra republiky patrně nezasáhne Zdeněk Chládek, který řeší zdravotní komplikace. „Patrně nebudu, je to padesát na padesát. Čekám na vyjádření lékaře, dlouhodobě mě trápí rameno," zdůvodnil možnou absenci.

Naopak chybět nebude Vladimír Řezníček, který se vrací, amatérský titul vyhrál naposledy před deseti lety. „První impuls byl Vasil Ducár, potom jsem se dozvěděl, že nebude boxovat, ale slíbil jsem, že nastoupím. Půjdu si pro zlato, mám jich osm, jdu si pro deváté."