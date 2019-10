Český expres. Za dvě minuty sestřelil Brazilce. Domů se vracel 36 hodin!

Tahle cesta mu zůstane dlouho v paměti. Zápasník MMA Jiří Procházka v sobotu v Ósace porazil na galavečeru organizace Rizin Brazilce Fabia Maldonada. Za dvě minuty měl hotovo, soupeře sestřelil a připsal K.O. Návrat do Prahy celému týmu trval šestatřicet hodin! Při sečtení obou cest strávili v letadlech, na letištích a v hotelu dva dny! A to kvůli dvěma minutám v ringu. „Musím vyhodit všechny letenky, jsem úplně zaletenkovanej,“ vyhazoval šampion japonské organizace v Praze na letišti v úterý dopoledne balíček letenek.

Původní přílet byl naplánován na pondělí šestnáct hodin, jenže česká výprava nestihla přípoj v Německu. Když letěla dalším, v polovině pilot letadlo otočil pro poruchu dveří a všichni museli zpět do Mnichova. Ranní přípoj druhého dne byl obsazen, takže pozdější let. Procházka s trenéry Martinem Karaivanovem a Jaroslavem Hovězákem vstoupili na českou půdu v úterý dopoledne. Po šestatřiceti hodinách je čekal ještě přesun do Brna.

„Tohle bylo asi nejdivočejší cestování z Japonska. Zažil jsem vlastně něco podobného, ale to jsem letěl business třídou, to bylo příjemný. Jednou mně rozsypali taky bágl. V pondělí jsem měl narozeniny, strávil jsem je v letadle a v Mnichově, přesto to bylo super. Já slavím narozeniny každý den," nedělal si sedmadvacetiletý Procházka nervy. Mezi letenkami našel i KitKat sušenky, ty dostal v Japonsku od fanouška, aby vyhrál. Povedlo se.

Necelé dvě minuty, K.O. a konec zápasu. Přesně 109 sekund. „To mě trochu překvapilo, ale od začátku jsem věděl, jak chci zápas směřovat. Radši počítám s tím, že to bude delší, že budu muset pracovat, že se nadřu. Takto získávám větší jistotu do svého výkonu. Tenhle zápas vyšel nakonec podle nejlepších představ," připustil Procházka, i když ho soupeř ani jednou nezasáhl a on si užil bitvy méně než při tréninku.

„Když jsme nastupovali, viděl jsem, jak se rozeřvával, dělal silácký věci, gesta, aby se nahodil. Dodával si odvahu, agresivitu. Říkal jsem si, bude dobrej boj. V zápase párkrát vyzkoušel přední, ale netrefil mě, pak jsem rozjel svoji hru a tlak," popsal průběh duelu do sto kilo zápasník brněnského Jetssam gymu.

Maldonado se dostal do rohu, nasadil dvoják a uhýbal se v krytu. V tento moment byl konec otázkou času. „Cítil jsem, že musím hlavně přesně trefovat. A to za každou cenu, věděl jsem, že když trefím, půjde k zemi," připomněl si Procházka myšlenky pár sekund před koncem zápasu, který ho nakonec trochu zklamal. Měsíce trénoval, aby předvedl své dovednosti, svůj posun. Smůla.

„Čekal jsem nějakou akci, že vyjede, že si boj víc užiju, že budu muset víc reagovat, víc mě prověří, ale... Jedeme dál, budou další zápasy."

Trenér Jaroslav Hovězák (vlevo), Jiří Procházka a Martin Karaivanov (vpravo) v Japonsku.

Facebook: Jirka Deniska Procházka

Na konci prosince se vrátí do Asie opět. Otázkou je, s kým a o jaký pás bude bojovat. Už nyní probíhala v Japonsku jednání, ale stále nejsou podpisy na smlouvě.

„Lehce jsme probírali další zápas, nejvíc je zmiňovaný Ryan Bader, lidi to chtějí. Já bych chtěl titul Bellatoru. Jde o to, jestli budu bojovat o titul Bellatoru, nebo bránit mistrovský pás Rizinu. Jednání jsou, zatím ale není nic domluveno," objasnil Procházka situaci.

Případně tu je další varianta. Bitva s Baderem o dva tituly. „Tento týden se budeme opět bavit. Situaci stále řešíme, je více scénářů, příběhů, ale zatím není nic na sto procent," okomentoval aktuální stav Karaivanov, Procházkův trenér a manažer.

V neděli čeká celou trojici další let, a to směr Brazílie, kde Procházka podstoupí přípravný kemp. „Určitě bych rád ještě potom zavítal do zahraničí udělat pořádnou přípravu, ale záleží na dalším soupeři, pak budeme ladit místo i sparingy," dodal muž, který je podle žebříčku fightmatrix.com v polotěžké váze na 15. místě na světě.