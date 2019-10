Vrátí se Liga mistrů bojovníků opět Prahy? Pudilová má jistotu za oceánem

Vrátí se americký kolos MMA opět do Prahy a postaví zde svoji klec? O návratu UFC do Česka se začínají objevovat první vlašťovky. Jako poslední s touto eventualitou přišel zápasník Machmud Muradov v rozhovoru pro časopis Bojová umění. Navíc, proč nezavítat zase na místo, kde Liga mistrů bojových sportů slavila úspěch. Bude u toho opět bojovnice z Příbrami Lucie Pudilová?

„Chtějí, abych zápasil. Řekli mi, nemáš zranění a já sám chci na začátku roku nějaký zápas. Teď říkají, že bude turnaj v Praze - březen, duben, květen. To ještě nikdo neví," řekl Muradov, který zažil na konci září v UFC vítěznou premiéru v Kodani, když uzbecký Čech porazil na body Alessia Di Chirica z Itálie.

Jestli opravdu zavítá UFC do Prahy, nyní ještě nikdo nepotvrdí. A to ani O2 arena, kde proběhla česká premiéra této organizace a mohla by se sem opět vrátit. „UFC v Praze není mezi potvrzenými akcemi pro rok 2020," řekla Sport.cz před pár dny mluvčí Martina Kučerová. Krátké, stručné, přesto nevylučující, že se tak může stát. Času je dost.

Reakce po únorové premiéře UFC Praze.

Sport.cz

„Oni (UFC) chtěli Německo, Polsko, nebo Česko. Asi si vybrali Česko, protože tady je víc fanoušků. Oni nikdy v Evropě nevyprodali za dva dny všechny lístky," dodal Muradov.

Do největší české haly 23. února přišlo 16 583 fanoušků a UFC vydělala na této akci přes 36 milionů korun. „Premiéra u vás byla skvělá, byla jedna z nejvíce úspěšných," byl spokojený viceprezident UFC David Shaw a přislíbil v budoucnu návrat.

„Za mě obrovská spokojenost, myslím, že bude i na straně UFC, halu vyprodali téměř okamžitě během dvou tří dnů. Věřím, že tu máme UFC příští rok zpět a uvidíme i více českých zápasníků," byl po akci spokojený trenér André Reinders.

Pod organizací UFC jako první bojoval z Čechů Karlos Vémola, následoval Viktor Pešta a Lucie Pudilová. Ta má kontrakt s touto organizací ještě na jeden zápas. A podle úterních zpráv se případně v Praze asi jako zápasnice neukáže. "UFC v Praze by bylo opět fajn. Co se týče mě, mám podepsaný zápas na začátku roku v Americe," řekla Sport.cz Pudilová, která smlouvu potvrdila o víkendu.

Potencionálním jménem pro Prahu může být ale Jiří Procházka, který na konci roku bude bojovat v organizaci Rizin, tím jeho současný kontrakt v Japonsku vyprší. Jeho dalším krokem by mohlo být UFC, případně Bellator. A proč nezačít novou cestu právě doma.