Lucerna ožila boxem. Tečkou byl vítězný návrat těžké váhy, která vše v cestě za titulem smetla

Po čtyřiceti letech se mistrovství České republiky v boxu vrátilo do legendární Lucerny. Zde v neděli večer proběhly finálové souboje o pásy šampionů. Poprvé se mohli zúčastnit bojů také profesionálové. Fanoušci viděli celkem šest ženských a osm mužských duelů. Do finále se probojovala jedna profesionálka. Lenka Kardová svůj návrat nakonec titulem neoslavila. Mezi muži se do finále dostali s profi zkušenostmi Miroslav Šerban, Karel Hořejšek, Dominik Musil a Ondřej Pála. Ten v nejtěžší váhové kategorii prošel vyřazovacími koly bez zaváhání, všechny soupeře ukončil před limitem a návrat mezi provazy po pěti letech oslavil titulem.