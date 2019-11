Jedním úderem trefil, pak vsadil na jednu kartu. Nový šampion všechny soupeře ukončil před limitem

Mohl se nervovat, že mu budou chtít mladí a nadějní nakopat zadek, nestalo se. Bývalý profesionální boxer těžké váhy Ondřej Pála si finálový boj o český titul v legendární Lucerně užíval ještě před bojem. Zpíval hymnu, nástup do ringu si vychutnal, nespěchal a užíval si ovací a síly okamžiku. V ringu ho poté čekal Dominik Musil. Ve druhém kole rozhodčí duel ukončil pro nadvládu Pály, návrat po pěti letech dostal zlatou tečku. „Dokážu si vyhodnotit priority ve svém životě, vím, že existuje jen chvíle, ve které zrovna teď jsem a o to víc jsem si užíval každý okamžik. Chtěl bych s velkou pokorou poděkovat za všechno, co v životě mám,“ řekl po výhře nový český mistr s pásem kolem ramene.

Vyřazovací boje probíhaly od čtvrtka, vy jste všechny tři zápasy na mistrovství republiky zvládl před limitem. Byl to váš plán?

Každý zápas chci ukončit co nejdříve. Je to můj styl a měnit se už nebudu. Myslím, že i pro diváky to mohlo být atraktivní. Jde ale o čistý sport, v životě nejdu do zápasu, abych někomu ublížil, zranil ho.

Ve finále jste ve druhém kole předčasně ukončil Dominika Musila...

Strašně fajn a skromnej kluk. Lidsky jsme si sedli. Děkuju mu za výkon. Nebýt soupeře, nejsem ani já, mám k němu všechen respekt. Trefil jsem ho jedním tvrdým úderem. Když já trefím, vidím, že to s ním otřáslo, vsadím na jednu kartu. Já to přijímám, doufám, že i soupeř.

Ondřej Pála, třetí kolo a jeho páteční K.O. v poslední sekundě zápasu.

Sport.cz

Jste mistrem, je tu šance bojovat o olympijské hry, jak vidíte své možnosti?

Já musím být upřímnej sám k sobě, ti kluci na světový amatérský úrovni, to je trochu jiná liga, než jsem teď já. Každopádně, když by nabídka od reprezentačního trenéra přišla, tak je mojí povinností, jde o největší sportovní čest reprezentovat Česko.

K boxu jste se vrátil po pěti letech, co bylo nejtěžší?

Nic bych nevypíchnul, mě ta cesta strašně bavila. Na každý trénink jsem šel, že chci, ne, že musím. Trenérovi Míťovi Soukupovi se podařilo ve mně vzbudit náboj a chuť. Lidsky jsme si strašně sedli a chtěl bych tomuhle chlapíkovi hodně poděkovat.

Jak dlouho jste trénoval, prý bylo součástí i rybaření...

Na rybách jsem byl před každým zápasem, měl jsem tři na mistrovství. První dva dny jsem chytil asi čtyři vokouny a dneska ve tři hodiny štiku. Když jsem ji pouštěl, tak jsem jí říkal, že je vítězná. A byla. Celkově jsem trénoval asi tři měsíce, ale skoro vůbec dvě fáze, protože jsem založil agenturu I am fighter, pořádáme galavečery MMA, což mě časově docela vytížilo. Pokud jsem měl volnou chvilku, chtěl jsem ji věnovat dceři. Občas bylo peklo najít čas, ale musel jsem.

Jiří Havel porazil v neděli Pavla Jána jasně 5:0 na body

Sport.cz

Zajímavostí u vašich zápasů byly boty. Vy nemáte boxerské, vy máte klasické sportovní, proč?

Mně boxerský boty strašně nevyhovují. Bavil jsem se o tom s hodně lidmi, ale nikdo mi nebyl schopen vysvětlit, jakej je pravej důvod boxerských bot. Někdo říká zpevněný kotník, to je ale blbost, protože to je jen kousek látky, která kotník nedrží. Pak přilnavost plosky nohy k podlaze. Tohle mi taky nikdo nevysvětlil, nakonec jsme se staršími trenéry shodli, že jde jen o tradici. Já v těchto botách trénuju, budu v nich i boxovat, protože o botách box fakt není.

Takže budou další tréninky, zápasy?

Trénovat budu celý život. Já si vždycky něco najdu. Když jsem pět let neboxoval, dával jsem si cíle, které jsem chtěl splnit. Zaběhl jsem několik půlmaratonů, dal jsem i maraton se svojí vahou. Vždycky si něco najdu. Teď se budu věnovat MMA.

Jednoznačná záležitost. Martina Schmoranzová v ringu dominovala. Soupeřku donutila po dvou kolech zápas vzdát.

Sport.cz