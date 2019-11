Bude vémolice? Šampion dostal nečekaný dárek a Štáfek jde na frajera, který shodil přes 50 kilo!

Kdo? Otázka, na kterou se najdou různé odpovědi. Kdo vyhraje sobotní hlavní zápas v O2 areně na kartě organizace OKTAGON MMA? Karlos Vémola vs. Attila Végh. Česko proti Slovensku. Před nimi dojde na domácí řežbu. Pás šampiona těžké váhy bude obhajovat Michal Martínek, proti němu se postaví Viktor Pešta. Tyto dva duely nabídnou téměř 20 tisícům fanouškům v hale dva bývalé zápasníky UFC a jednoho šampiona organizace Bellator. Celkem je na programu jedenáct duelů. Třetí největší historická návštěva této arény za patnáct let klepe na vrata.

„Karlos chce strašně vyhrát, chce to víc než Attila, ten už je za zenitem. Opřel se do přípravy, ale už to asi nedožene, takže bude vémolice. Ve druhém zápase favorizuju Viktora Peštu, má zkušenosti z UFC. Hodí Martínka na zem a tam ho umlátí," odhaduje výsledek David Kozma, šampion ve váze do 77 kilo.

"Mám je rád oba. Karlos mě pozval na sparingy, ale nebyl jsem zdravý a nemohl jsem. Co vidím, tak Karlos je víc hladovej," myslí si Ondřej Raška z Jetsaam Gymu Brno, který věří, že v těžké váze obhájí titul Martínek.

„Fanoušci utratili desítky milionů, ty my utratili taky, a to dokonce dopředu. Suverénně půjde o nejvýdělečnější turnaj, a to široko daleko v historii bojových sportů ve střední Evropě, tedy kromě Polska,“ tvrdí Ondřej Novotný, jeden z majitelů organizace OKTAGON MMA.

„Vyhraje Karlos, ale přeju to Attilovi, je to sympaťák, baví mě, jak mluví," našel si jiné priority sympatií Leo Brichta. „Oba kluci jsou moji kamarádi, těžko mohu tipovat, ale myslím si, že to je padesát na padesát. S oběma jsem trénoval, šance jsou vyrovnaný," myslí si Miloš Petrášek, který bude na akci OKTAGON MMA 15 také zápasit.

Před hlavním fightem večera vstoupí do klece těžké váhy. Šampion a držitel pásu Michal Martínek a vyzyvatel Vitkor Pešta. I ti si pohlédli v pátek večer při veřejném vážení do očí. A Pešta překvapil, přinesl soupeři dárek, dal mu motýlka, nůž.

„Viděl jsem v Cestě na Oktagon jeho koníčky, tak jsem mu vybral motýlek," vysvětlil nečekaný prezent veterán UFC. Martínek mu na oplátku nabídl pás šampiona, ale včas cuknul. „Ten si vezmu až zítra," dodal Peště.

Peter Benko a Jakub Štáfek, dvojice z Projektu X. První od svých začátků MMA shodil více než 50 kilo, druhý herec, režisér a scénárista. Po měsících příprav i oni budou zápasit za pletivem. Co předvedou? Na otázku, na co se můžou fanoušci těšit, Štáfek odpověděl dle svého naturelu, servítky si rozhodně nebral. Snad si tím nepřivolal nic do sobotního duelu.