Zapomeňte na Laviho a fotbal. Štáfek sestřelil soupeře. Dal mu jen 69 sekund

Mohl to být stoprocentní večer pro trenéra Andrého Reinderse. Nebyl. Do boje vedl v O2 areně čtyři zápasníky MMA. Tři vyhráli v prvním kole, jeden v sobotu prohrál na body. A tohle byl pro mnohé překvapivý verdikt. Ten nastal po porážce Miloše Petráška s Joachimem Christensen z Dánska. „Podáme protest,“ byl rozhodnutý trenér pár minut po zápase.

Pavel Salčák porazil Simona Michálka v 1. kole na T.K.O.

Joachim Christensen udolal Miloše Petráška na body.

Jakub Štáfek, dříve filmový fotbalový bohém Lavi, seknul za 69 sekund Petera Benka v 1. kole a K.O. bylo na světě.

Michal Martínek porazil v titulové bitvě těžkých vah Viktora Peštu, když mu pravačkou v 1. kole zlomil čelist.

Nečekane rozhodnutí večera. Miloš Meloun Petrášek myslel, že vyhrál, rozhodčí řekli ne.

„Chtěl jsem, aby to bylo rychlý. Atmosféra byla super, jsem nadšenej. Jestli jsem někdy říkal, že jsem si sáhnul na dno, tak jsem kecal, teď jsem si sáhnul. Stálo to za to. Myslím, že jsem nyní zodpovědnější, disciplína z tohoto sportu hrála svoje. Teď mě čeká volno, jedeme s kamarádem do Afriky. Rwanda, Uganda, Kongo, Tanzanie. Lezeme na Kilimandžáro," okomentoval svůj fight herec, režisér a scénárista Štáfek.

Méně úsměvu měl na tváři Petrášek. „Rozhodnutí rozhodčích nechci úplně hodnotit. Když jsem byl v kleci, hodně mě výsledek zklamal. I soupeř říkal, že si myslel, že prohrál. Možná to je jen můj pocit, ale hodně mě to mrzí. Byl dobře připravený, byl to dobrý soupeř. Teď jsem v emocích a říkám si, jestli bych neměl dělat něco, co mi půjde líp," rozpovídal se bojovník s přezdívkou Meloun.

Předchozí své dva duely v kariéře prohrál, sobotní zápas si hlídal. Nikam se nehnal, myslel si, že má nabodováno a vyhraje. Jenže rozhodčí ukázali na soupeře.

„Se všemi sudími jsem kamarád, ono to zní blbě, ale oni se bojí, že kdyby náhodou mi ten zápas dali, tak to bude vypadat hodně blbě. Ne, že mi nenadržují, oni mi ještě podřazují, jsou na mě oškliví. Lepší je mít s lidmi neutrální vztah, pak se nebojí vám výhru dát. Naši rozhodčí jsou hodně počeštělí, aby jim to nespadlo na hlavu, dneska si ale myslím, že udělali chybu. Tohle jsem zažil úplně poprvé, nikdy neměli šanci mě okrást o vítězství (smích). Nevím, co bych měl udělat víc, někoho pobodat v kleci?" snažil se Petrášek odlehčit situaci, ale zklamání se mu stále vracelo.

„Nástup byl úžasný, zápas jsem si užil, fanoušci mi ukázali lásku, mrzí mě, že jsem nevyhrál. Po zápase mám smíšený emoce. Kdybych byl venku a zápas mi nedali, pochopil bych to, ale tady jsem si myslel, že jsem měl vyhrát. Nechci, aby to znělo namachrovaně, ale měl jsem vyhrát," zopakoval Petrášek, jediný ze stáje od Reinderse, který v sobotu ve vyprodané O2 areně neuspěl.

Vyprodaná arena viděla jedenáct MMA zápasů

Vyprodaná O2 arena viděla v sobotu galavečer MMA, který přinesl velká a rychlá překvapení. To hlavní přišlo na samotném konci. Attila Végh sestřelil pravým hákem Karlose Vémolu v prvním kole.

Pohled, který mnohým vyrazil dech. UFC už se mi nepovede, přiznal smutný Karlos Vémola

Bitvu o pás šampiona těžké váhy vyhrál Michal Martínek, Viktor Pešta odešel po pravém háku se zlomenou sanicí.

Zmrtvýchvstání Michala Martínka. V titulovém zápase v těžké váze zlomil čelist Viktoru Peštovi

Gábor Boráros vydržel jen 50 sekund, Kaik Brito mu kolenem rozsekl obočí.

Naskočené koleno utnulo šance a rozseklo obočí. Gábor Boráros skončil hned v prvním kole

