Proč vládce těžké váhy zůstal stát? Neměl zuby. Za pár sekund byl sesazen

Čtvrté počítání v zápase. Joshua stojí v rohu, ruce na provazech a sleduje rozhodčího. Ten gestikuluje a vyzývá ho, aby šel za ním, on stále stojí. Mezitím v druhém rohu Ruiz poprvé zvedne ruce nad hlavu na znamení vítězství. Ještě ne, stáhne je zpět k tělu. Až za sekundu. Joshua nešel za rozhodčím a ten duel ukončil. Král padl, na trůn vystoupal nový vládce, který už skákal v ringu radostí, opařený soupeř stál stále v rohu a nevěřil, že je konec, že je poražen a přišel o své mistrovské pásy.

„Prohrál jsem, rozhodčí to odmával. Bez ohledu na to, co o mně kdo říká, jsem šampion. Jediný důvod, proč jsem v sedmém kole nevyšel z rohu, byl ten, že můj gumový chránič (na zuby) nebyl uvnitř a čekal jsem, až ho rozhodčí vloží do mých úst," citoval server thesun.co.uk Joshuu ve čtvrtek.

Těsně po zápase řekl: „Mohl jsem boxovat dál, nesvádím prohru na rozhodčího. Omlouvám se svým fanouškům, že jsem je zklamal, ale dnes mě porazil dobrý boxer a jsem zvědavý, kam až dojde. Pro mě je i tohle součást cesty a já se vrátím." Nyní má šanci ukázat, že je lepší.

Olympijský vítěz z Londýna v titulové bitvě vydělal 20 milionů dolarů, tedy 460 milionů korun. Soupeř si připsal třetinu. Pro duel v Saudské Arábii budou částky vyrovnanější. Hlavní je ale zápas, který se uskuteční na novém stadionu pro patnáct tisíc fanoušků.

"Důležité je, že pořád bojuju. Horší by bylo, pokud bych se nevrátil, to je skutečné selhání," pověděl třicetiletý Brit, který změnil přípravu na svůj dvaadvacátý profesionální duel.

„Pokud chci stejný výsledek, trénuji stejně. Pokud chci jiný výsledek, musím změnit svůj trénink," dodal Joshua.

Otázkou je, zda to bude na rodáka z Kalifornie, který se hlásí k mexickým kořenům, stačit. "Psal jsem historii v New Yorku (první zápas s Joshuou) a znovu ji budu psát v Saúdské Arábii," řekl Ruiz, majitel mistrovských pásů, kterého čeká 7. prosince první obhajoba.

Pro koho bude sedmička šťastná?