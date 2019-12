Může mě zmlátit, vydělat miliony a jít domů. Marpo chce zápas s Vémolou

Sousto, které bylo nakousnuto na konci prosince minulého roku, je tady. Dojde na zápas Karlos Vémola vs. Marpo? Žádné MMA, ale postojový duel. Před rokem Terminátor řekl: „Ať si zkusí nastoupit proti opravdovýmu klukovi, který je zvíře a zabiják.“ Měsíce ticho, každý si šel svou cestou, až se ve středu ozval raper a poslal do světa jasný vzkaz. Chce zápas, ale o odpovědi si myslí své: „Učitě se zase na něco vymluví.“

Ke slovní přestřelce došlo po zápasech v O2 areně 27. prosince 2018. Marpo v boxu porazil Rytmuse, Vémola za necelé dvě minuty ukončil Flavia Rodriga Magona. Pak si vyměnili názory na možný vzájemný duel. Teď se k němu Marpo vrátil.

„Začal se vymlouvat, že jsem na prd fighter, že nejsem zápasník. Na druhou stranu, když mu dobře zaplatí, jsou to jednoduše vydělaný peníze. Proč by to nevzal? To musí být super. Zmlátí 75kilovýho kluka, vydělá x milionů a může jít domů. Výzvu přijímám. Pokud na to Karlos kouká, tak doufám, že kývne, můžeme přilákat zase hodně lidí ke sportu,“ zdůvodnil své rozhodnutí Marpo, vlastním jménem Otakar Petřina.

27. prosinec 2018 „Všichni fighteři říkají, že neumím kopat, nemám box, nemám kickbox. Já jim říkám, pojďte se rvát. Vaše technika nezastaví můj chtíč po vítězství, jak chci strašně vyhrát. A jedním z hejtrů byl Marpo, říkal, že jsem nekomplexní, že nemám postoj. Jestli si myslí, že to nemám, já jsem připravenej mu to ukázat. Ať si zkusí nastoupit proti opravdovýmu klukovi, který je zvíře a zabiják,“ řekl Vémola v O2 areně.

„Proč by zápas nebyl reálný, záleží, jak by nakonec vypadal. Oběma jsem držel lapy, tady je Marpo lepší, Karlos má ránu, ale sám ví, že v boxu zaostává. Věřím, že pokud by měl čas, připraví se a bude se snažit techniku vypilovat. Karlos má sílu, a hlavně to je srdcař a bojovník. Marpo je víc technickej, takže by se s Karlosem neměl prát, pouštět se do nějakých šarvátek, tam člověk může chytnout nějakej plavák. Pak může být všechno jinak,“ okomentoval možný duel boxer Rudolf Kraj, stříbrný olympijský medailista z roku 2000.

Sport.cz požádal Vémolu, který se zotavuje po operaci ramene, o reakci na přijetí rok staré výzvy. Odpověď byla krátká a výstižná. Terminátor poslal smějícího se smajlíka. Co je za touto odpovědí, ví jen autor.

Otázkou také je, kdo by případně akci pořádal. Vémola hájí barvy organizace OKTAGON MMA. Marpo boxoval pod organizací XFN. A myšlenka, že by došlo na spolupráci, to je velké sci-fi.