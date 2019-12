Co dostalo české MMA do varu? Procházka, Vémola, Muradov i narvaná O2 arena. Podívejte se

UFC v Praze, Jiří Procházka vyhrál titul v japonské organizaci Rizin, téměř dvacet tisíc lidí ve vyprodané O2 areně. Co bylo největším trhákem MMA pro českou scénu v tomto roce? Sport.cz oslovil deset lidí z prostředí tohoto sportu a položil jim otázku: Jaký je vás největší zážitek ve spojení s MMA v roce 2019 a co čekáte v roce následujícím?

Martin Karaivanov, trenér a manažer Jiřího Procházky

Za mě to je zlom organizace OKTAGON MMA, ten s naší scénou dost zahýbal. Jde o celkový nárůst pozornosti, propagace. MMA bylo všude. Svůj díl na tom mají média, která začala o tomto sportu daleko více psát. V příštím roce čekám, že více Čechů dorazí do UFC, bude o nás hodně slyšet. Co se týče Jiřího Procházky, nemohu teď nic říct, chci zachovat určitý postup a udržet si čistý štít.

Josef Král, reprezentační trenér

Určitě jde o turnaje organizace OKTAGON MMA. Byl jsem na UFC v Praze, ale to mě tolik nezasáhlo jako plný akce Oktagonu za tento rok. Samozřejmě Jirka Procházka získal titul v Rizinu. Jako reprezentační trenér jsem byl poprvé na mistrovství světa v Bahrajnu, věcí je víc. Začala mě bavit více amatérská scéna, chtěl bych s pomocí dalších trenérů stmelit českou amatérskou scénu a posunout ji dál. Tohle mě baví, pracovat s reprezentací, to je moje srdcovka.

Karlos Terminátor Vémola v listopadu padl. Dostal K.O. od Attily Végha ve vyprodané O2 areně.

Sport.cz

Michal Hamršmíd, předseda Českého svazu MMA

Za mě to je fakt, že Český svaz MMA byl mezinárodní organizací IMMAF zvolen jediným zástupcem českého MMA a že ČSMMA je výrazně podporován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. V příštím roce doufám, že začneme z amatérské mezinárodní scény vozit více medailí a budeme více a více konkurenceschopní. Chceme dát mladým a nadějným podporu, aby se prosadili v zahraničí.

Ondřej Skalník, trenér a zápasník

Z hlediska zájmu to je určitě zápas Végh, Vémola a vyprodaná O2 arena. Celý jejich zápas se promítnul mimo klasické fanoušky MMA, to byl pro mě absolutní top. Pro laiky to byla určitě tato akce, pro lidi, kteří tomu rozumí, tak určitě úspěch Jirky Procházky a titul v japonské organizaci Rizin. V příštím roce bych si přál, aby u nás bylo opět UFC, kde by bylo také více českých zápasníků.

Jaroslav Pokorný, zápasník

Největší zážitek jsem měl celkově z domácí scény. Mach Muradov se dostal do UFC, Patrik Kincl měl bojovat o pás v KSW, Jirka Procházka stále drží titul v Rizinu a mohl bych pokračovat. Jsem rád, že se naše MMA zvedlo na světovou úroveň. Netuším, co od roku 2020 čekat, ale doufám, že bude minimálně stejně úspěšný jako rok 2019.

Jiří Procházka se vrátil v dubnu domů s mistrovským pásem organizace Rizin a dal první rozhovor na českém území.

Sport.cz

Daniel Barták, trenér

Těch zážitků je hodně. Komentování UFC v Praze, turnaje Oktagonu, z nichž pro mě je asi jasná jednička venkovní Štvanice, kde se nám letos dařilo i výsledkově. Dále pak vítězství Magdy Šormové v USA a její úspěšná obhajoba titulu na Ukrajině.

V příštím roce čekám hodně od naší nové tělocvičny v Hostivaři, kam se stěhujeme. Konečné prolomení smůly Jakuba Běleho. Těším se na zápasy Viktora Pešty, Ondry Skalníka, Magdy Šormove a vlastně všech z Penty. Taky doufám, že se do UFC dostanou další zástupci českého MMA.

Michal Martínek, zápasník

Tak pro mě určitě největší zážitek je vítězství nad Viktorem Peštou, když jsme šli o titul v těžké váze pod organizací OKTAGOM MMA. Dále musím určitě zmínit Macha Muradova, je super, že vyhrává v UFC. Jirka Procházka má v Rizinu taky jen výhry. A příští rok? Čekám plno zajímavých zápasů a nabídek.

Divákům se nelíbilo rozhodnutí rozhodčích. Velké zklamání pro Lucii Pudilovou v Praze na únorovém galavečeru UFC.

Sport.cz

Milan Tomeš, trenér

Největší zážitek pro mě byl celý galavečer Oktagonu, kde proběhl "zápas století," protože většina zápasů skončila před limitem. Takže žádná nuda.

David Dvořák, zápasník

Henry Cejudo a zisk dvou titulů v UFC do 57 a 61kg je pro mě teď největší věc Není to z domácí scény, ale naši scény se to může hodně dotknout, protože oživil flyweight v UFC, která se teď hodně rozjela. Pokud se tam dostanu, tak to našemu MMA rozhodně pomůže.

V příštím roce očekávám spoustu skvělých turnajů a hodně se na nový rok těším. České a slovenské MMA má hodně co nabídnout a těším se, že to ukážeme v roce 2020.

Rozjetá mašina v červenci. Makhmud Muradov vyhrál a potěšil fanoušky na Štvanici

Sport.cz, O2 TV Sport

Leo Brichta, zápasník

Největší zážitek byl určitě zapas století Karlos vs. Attila a jeho výsledek. Alespoň tak to jako Čech vnímám. Dále mě bavil Diaz vs. Masvidal o BMF titul v UFC, to byl super zápas. V roce 2020 už víme, že bude mít zapas McGregor s Cerronem, a jestli vyhraje, tak si myslím, že může hodně zamíchat kartami v lehké váze. Zápas Chabib vs. Ferguson, na tento fight jsem velmi zvědavý a očekávám velkou válku.