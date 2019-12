Vyprodává haly, boří mýty, ale má MMA šanci na olympiádu? Češi mají svůj pohled

Utopie, troufalost, sci-fi? Zatím myšlenka, která nemá relevantní odpověď, ale za pár let může být vše jinak. "MMA bude součástí olympijských her." Dočká se tento sport někdy této věty od představitelů olympijského hnutí? Pro rok 2020 a Tokio se do programu her vrací baseball a softball, novými sporty budou sportovní lezení, karate, surfing a skateboarding.

"O zařazení sportů do programu olympijských her rozhoduje Mezinárodní olympijský výbor a jde o dlouhodobější proces. Aby sport mohl patřit do programu olympijských her, musí splňovat řadu podmínek dle Olympijské charty. Například včetně toho, kolik lidí a v kolika zemích na světě napříč kontinenty se mu aktivně věnuje, plnění antidopingového programu dle kodexu WADA atp. MMA v tuto chvíli není sportem uznávaným Mezinárodním olympijským výborem," napsala Sport.cz Barbora Žehanová, tisková mluvčí Českého olympijského výboru.

Pro někoho je zařazení MMA mezi olympijské sporty nepředstavitelné. O svoji šanci na výsluní bojuje více odvětví. Byla vyslovena i myšlenka začlenění počítačových her. Sport, kde klikáte myší a soupeře porážíte pomocí klávesnice. Dále třeba breakdance. Organizátoři Her v Paříži 2024 podali návrh na začátku roku. Zájem o Paříž projevily také squash, snooker a šachy.

Hala, ve které proběhlo amatérské mistrovství světa MMA v Bahrajnu.

Český svaz MMA

Mezi bývalé letní olympijské sporty patřily například pelota, vodní motorismus, přetahování lanem, roque a další.

Pak tu jsou také sporty, které byly pořádány na olympijských hrách jako ukázkové, ale nikdy nebyly součástí oficiálního programu - bowling, budó, let balonem, vzpírání s jednoručkami, záchranářský sport, plachtění, koulové sporty. Zimní olympiády zažily například balet na lyžích, závody psích spřežení, zimní pětiboj, skijöring, rychlostí lyžování.

V Česku nejvíce zpopularizoval MMA Karlos Vémola. V listopadu ale poznal nekompromisní K.O. Ve vyprodané O2 areně slavil Attila Végh.

Sport.cz

Pět důvodů, proč má MMA šanci na OH Jde o sport jako jakýkoli jiný Jde o nejrychleji rostoucí sport v současnosti Má globální rozměr Má velká jména MMA bude ještě větší (zdroj: bleacherreport.com)

"IMMAF jedná s GAISFem (Global Association of International Sports Federations), což je předstupeň olympijského výboru, takže si myslím, že tento cíl by mohl časem dopadnout. Neříkám, že MMA bude na olympiádě za dva roky, ale třeba rok 2028 v Los Angeles, kde by mohla zatlačit největší MMA organizace UFC, je reálný," myslí si Michal Hamršmíd, předseda Českého svazu MMA.

Reprezentační trenér Josef Král (vlevo) na mistrovství světa v Bahrajnu.

Český svaz MMA

MMA si buduje svoji pozici mezi sportovními fanoušky postupně a snaží se bořit mýty, že jde o sport pro "bezmozky". Pokud bychom brali tento příměr, úderů na hlavu je více v boxu, protože MMA nabízí větší škálu možností boje a technik k ukončení duelu.

Svůj díl pro přijetí má také doping a jeho potírání. Na tento bod je významně nahlíženo. „Český svaz MMA je členem celosvětově uznávané organizace IMMAF a jednou z nejdůležitějších otázek je navázání spolupráce se Světovou antidopingovou agenturou WADA. V současné době IMMAF i Český svaz MMA provádí dopingové kontroly na svých akcích," dodal Hamršmíd.

Pět důvodů, proč MMA nemá šanci na OH Mladý sport, nemá tradici Násilný sport Nejde o sport, je to show Ne všude je MMA povoleno, ve Francii bude legální až od roku 2020 Není členem antidopingové organizace WADA

Sport.cz oslovil několik osobností z českého MMA, jestli ony samy dávají šanci a chtěly by, aby tento bojový sport byl začleněn pod pět kruhů?

Martin Karaivanov, trenér

Od začátku se pohybuju okolo thajského boxu, od začátku se mluví o olympiádě ve spojení s tímto sportem, ale něco tomu chybělo a chybí. Naopak to má MMA, a to je obrovská podpora UFC, tohle bude zlomová role. MMA zažívá boom, medializaci, UFC má silného partnera Reebok. Olympijský sport je na vyšších úrovních o penězích a silná značka mu dokáže prorazit výše. Může jít také o spojení s lokalitou. Když si Japonci pro rok 2020 prosadili karate, Američani si prosadí třeba MMA o dalších osm let později.

UFC v Praze Nejuznávanější MMA organizace profesionálů UFC poprvé zavítala do Česka 23. února. Do O2 areny přišlo 16 583 fanoušků. Televizní vysílání amerického kolosu dosahuje do více než 170 zemí. Sledovanost akcí přesahuje miliardu domácností ve 40 různých jazycích. UFC má na světě okolo 300 milionů fanoušků a na sociálních sítích ji sleduje 75 milionů příznivců.

Josef Král, reprezentační trenér

Při přijímání sportů se řeší hodně politické věci a peníze. Hodně sportů může vypadnout, naopak mohou šanci dostat nové sporty. Tradiční zápas řeší každou olympiádu, jestli bude, nebude. Věřím, že to s MMA klapne. Kdy? Dvanáct, třicet let, fakt nevím.

Kerrith Brown, prezident IMMAF „Budujeme MMA jako sport. Dáváme mu důvěryhodnost a strukturu. Řešíme rozvoj trenérů, kvalifikovaných rozhodčích a mládeže. Máme klasifikační systémy, máme certifikace pro rozhodčí. Organizace musí být odpovědné a transparentní a řídit sport profesionálním a transparentním způsobem. Budeme se stále snažit. Víme, že si zasloužíme být na olympiádě.“

Ondřej Skalník, zápasník a trenér

Za sebe říkám, že MMA má šanci na olympiádu. Podle mě to je bližší než vzdálenější časový horizont, vidím to na pět deset let. Olympijskými sporty se stávají sporty, který jsou mainstreamový. Pokud svět uvažuje a baví se o breakdance a počítačových hrách, tak MMA má šanci naprosto v pohodě.

Jaroslav Pokorný, zápasník

Amatérské MMA na olympiádě jednou bude, ale můj názor je, že to není dobře. Na olympijských hrách, by se měli utkat ti nejlepší, a to amatérská scéna momentálně nenabízí.

Michal Blackbeard Martínek, šampion těžké váhy organizace OKTAGON MMA.

facebook: Michal Blackbeard Martínek

Daniel Barták, trenér

Pokud se na olympiádu dostalo karate, proč ne MMA? Tento sport je teď tak populární, že by byl hřích, kdyby se tam nedostal. A kdy? To si netroufám odhadnout.

Rekordní návštěva O2 arena byla 9. listopadu 2019 na MMA vyprodána. Do největší české haly našlo cestu 19 344 lidí, což je za patnáct let historie této haly největší návštěva na sport a třetí nejvyšší celková návštěva. Více měly už jen skupiny Metallica a Kabát.

Michal Martínek, zápasník

Myslím, že se MMA na olympiádu nedostane, jelikož si nedovedu představit ten výbor v Česku, co by měl vybírat zápasníky. Dovedu si představit, že by tam byly vyšší zájmy, jelikož u nás to tak je, když je ve hře mistrovství světa a olympijské hry. Je tady moc rybníčků. Pokud by se MMA na olympiádu přece jen dostalo, tak by to byla samozřejmě senzace.

Milan Tomeš, trenér

Věřím, že se MMA na olympiádu dostane a vše tomu nasvědčuje. Popularita MMA stoupá a není se čemu divit, je to atraktivní podívaná. MMA je náročný sport, u kterého vydrží málokdo, a tak si to zápasníci i fanoušci zaslouží. Těžko říct kdy ,ale když to nevyjde pro rok 2024, tak snad 2028.

David Dvořák, zápasník MMA.

Facebook: David Dvořák

David Dvořák, zápasník

Určitě je vždycky šance, ale viděl bych to zhruba za deset let. Mnoho sportů z olympiády mizí a lidi budou chtít vidět něco nového a atraktivního, a to přesně je MMA. Do pěti let má MMA šanci být nejsledovanějším sportem planety a věřím, že pohřbí v budoucnu i fotbal a hokej.

Leo Brichta, zápasník

Myslím si ze v blízké době ne, hodně lidí MMA ještě neberou jako plnohodnotný sport. Ještě nějakou dobu bude trvat než lidé přestanou mít předsudky, že MMA je pro vymlácené hlavy.