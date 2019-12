Comeback XFN? Zlomené ruce Piráta po bitvě a uklízečka v přímém přenosu

Akce se pořádají pro fanoušky, podle jejich zájmu pořadatelé poznají, jak se trefili do jejich vkusu. Bratislavská hala, kde večer proběhl, má podle wikipedie pro sport maximální kapacitu až 6100 míst. Podle záběrů z televize i z níže pořízeného videa do vyprodání akce bylo hodně daleko.

„Prodali jsme odhadem 2300 vstupenek, přes 3000 diváků sledovalo živě naše PPV, 2700 lidí sledovalo live stream na instagramu a další tisíce na O2 TV Sport a Orange Sport. Jsme spokojeni, i když bychom byli rádi, pokud by se podařilo prodat halu hned při comebacku, ale taková očekávání jsme vzhledem k nedávné minulosti organizace samozřejmě neměli," zhodnotil galavečer Marcel Kolenička, majitel společnosti Double Red, která je vlastníkem XFN.

Návštěva na galavečeru organizace XFN v Bratislavě. Stav hodinu po startu akce.

Sport.cz

XFN bojuje na více frontách. Má pošramocenou pověst, když dlužila a stále dorovnává závazky z minulosti. Petr Kareš, který v předešlých měsících vystupoval za tuto organizaci, v září mimo jiné řekl. „Určitě chceme zápasníky vyplatit do první akce, myslím, že to bude i dřív. O jakou částku jde, nemohu komentovat, protože jsem nebyl jednatelem ani jedné ze společností, které provozovaly XFN."

Zda bylo vše uhrazeno, lze jen odhadovat, ale týden před akcí byla situace následující. „V současné době řešíme poslední reklamace vstupenek. U zápasníků probíhají individuální platby prozatím bez problémů," popsal stav Kolenička.

Jak zaujmout, když nemáte nejvyšší karty, to je současná realita, kterou ve firmě řeší. Pokud mělo XFN Karlose Vémolu, tento problém neexistoval, teď musí přemýšlet jinak. V Bratislavě vsadili na Krištofiče s Karešem a řežbu, která měla vyvolat dojem originality, jenž přiláká fanoušky do haly. Trefa do desítky to ale nebyla.

Krisztian Simon vypadává z oktagonu, někdo nešťastně otevřel dveře od klece.

repro: video

XFN nemá také pod smlouvami taková jména, která by nyní vyprodávala větší haly. Česko a Slovensko se veze na vlně MMA, to vábí a baví fanoušky, XFN sází na MMA, ale také na K1 a barmský box. A to jsou disciplíny, které nemají takovou popularitu.

„Co se v sobotu podařilo, nepodařilo, to v současné době vyhodnocujeme. Chceme se poučit z chyb a začít pracovat na další akci," dodal Kolenička.

Další akci má tato stáj nahlášenou na 6. března do Prahy. Kdo tam bude tahákem pro fanoušky? Nevíme. V ten samý večer bude mít jen o pár kilometrů vedle večer organizace IAF. Hala Královka a O2 universum, tuhle vzdálenost zvládne fanoušek za 24 minut tramvají. Konkurence navíc a rozmělnění zájmu fanoušků.

Každý galavečer má zápasy, na kterých organizátoři staví, lákají na ně fanoušky. Poté dostávají šanci další zajímavá jména druhého sledu, nadějní zápasníci i ti, kteří otevírají akce a jsou na počátku svých kariér. Zavděčit se kartou není snadné, fanoušek je vždy ten, který má svoji hlavu, vrtochy.

Nešťastné ale je, když si organizátoři sami shodí své snažení. V sobotu zápasník Krisztian Simon vypadl z klece, protože někdo nešťastně otevřel dveře od oktagonu, slovenský bojovník byl otřesen a spadl na schůdky.

Václav Sivák se soustředí na zápas, nečekaně se v přímém přenosu objevuje paní s plným černým pytlem, patrně uklízečka.

repro: video

Další pochybením, které zarazilo fanoušky, patřilo paní, která se zničehonic objevila v přímém přenosu. Václav Sivák stál před reklamním bannerem a chystal se nastoupit do klece, jenže najednou se zjevila osoba s plným černým pytlem a mašírovala si to před kamerou, patrně uklízečka. Podívala se a v pohodě prošla.

V roce 2020 se chce XFN představit v pěti zemích, kde hodlá uspořádat osm galavečerů. V minulosti tato organizace prohlašovala, že chce expandovat za hranice Česka a Slovenska, jenže trhák se nekonal, přesto XFN chce jít znovu do světa. Otázkou je, zda na to je vhodný okamžik. Když XFN vyrazilo do Vídně v únoru tohoto roku, přišlo na akci pár stovek fanoušků.