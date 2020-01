Mám potvrzený zápas, říká Vémola. Dojde na odvetu s Véghem?

Když se Karlos Vémola 9. listopadu minulého roku ráno probudil, těšil se na vyprodanou O2 arenu a zápas s Attilou Véghem. Česko s Slovensko do té doby nezažilo sledovanější MMA zápas. Sport přináší velká vítězství, ale také bolavé porážky. A tu si připsal Terminátor, za 127 sekund ho Slovák poslal k zemi. V tuto chvíli se prvnímu Čechovi v UFC nalomil sportovní život. Žil ve výšinách, čtyři roky neprohrál. K.O. ho poslalo do základů. Od té doby nosí v hlavě myšlenku, která ho neopouští, je jako nekončící kocovina. Chce odvetu. „Já nepřemýšlím o ukončení kariéry, možná Attila, já chci dál zápasit," říká Vémola.

Příští týden se vrací po porážce a více než roce do oktagonu Conor McGregor, jak vy nyní koušete porážku, k tomu jste po operaci ramene...

Když víte, že ještě můžete, tak se tohle špatně přijímá. Pokud někdo nemůže, dobře, to je něco jiného. My jsme ale ve věku, kdy stále můžeme, a s tím se špatně žije.

Je jméno Attila Végh vaše motivace do dalších měsíců?

Tohle je moje největší motivace. Porážkou s Attilou jsem přišel o všechno, co jsem roky budoval. Chci se vrátit do odvety, nic jiného nemám. Touha se vrátit, je strašná. Odvetu si zasloužím, ať se děje, co se děje.

Například?

Udělám všechno proto, abych se k ní dostal. Je mi jedno, jak dlouho to bude trvat, koho musím předtím porazit, ale k odvetě se musím dostat, abych si vše dokázal v hlavě srovnat.

V listopadu jste byl na operaci ramene, jaký je současný stav?

Kdybych mohl, vrátím se do komplexního tréninku hned a psychicky bych se srovnával lépe. Ale já nemůžu dělat to, na co jsem zvyklej, takže to je psychicky náročný, ale prvním zápasem se vrátím zpátky a budu zase na cestě a k Attilovi se dříve, nebo později dostanu.

Jak zaměstnáváte hlavu, abyste nemusel na poslední porážku myslet?

Teď jsem měl nějaké příjemné povinnosti, narodila se nám dcera Lilinka. Taky už se připravuju. Nemůžu sice spárovat, ale jedu doporučenou rehabilitaci, kterou mám dávat dvakrát denně, já ji dávám ale čtyřikrát denně. Čím víc, tím líp. Rameno je na velice dobré cestě po dvou měsících a dělám věci, o kterých se mi před pár týdny ani nezdálo.

Už víte, kdy budete mít zápas?

Určitě na Oktagonu, na Štvanici, ta je potvrzená (Turnaj proběhne koncem července). Vypadá to, že Attila nechce zápasit nejen se mnou, ale momentálně s nikým a chce žít z jednoho zápasu, který dokázal za posledních pár let. Tak to vypadá, že se neukáže ani na Slovensku. Pokud by tam bylo místo, já 6. června na Slovensku rád zaskočím a ukážu, co ve mně je.

Řešíte s organizací OKTAGON MMA možné soupeře?

Já soupeře neřeším, mně je to jako vždy jedno. Já bych chtěl, aby to řešili s Attilou, myslím si, že se ke mně nechovali úplně správně. Na začátku našeho fightu nikdo nevěřil, že Attila vyhraje, takže se automaticky brala odveta v červnu. Najednou on vyhrál a o odvetě nikdo nemluví. Jsou řeči, že bych si odvetu měl zasloužit, já se tomu nebráním.

Takže jak může vypadat plán, který bude směřovat k odvetě?

Já zcela respekuju, že Attila vyhrál, zcela respektuju, že je v pozici šampiona. Neříkám, že se mnou musí zápasit teď. Jediný, co chci, ať Oktagon řekne, koho mám porazit, abych si ho potom zasloužil. Ať mi to řekne Novotný, Neruda (majitelé organizace), Attila. Dejte mi někoho, abych se k němu dostal, dejte mi datum, ke kterému směřujeme, to je teď jediný můj cíl, který mě žene dopředu. Já nepřemýšlím o ukončení kariéry, možná Attila, já chci dál zápasit.

To je jediný cíl?

Můj ideální scénář je mít titulový zápas ve váze do 84 kilo, myslím, že si ho zasloužím, to je moje váha. Potom bych se chtěl stát prvním, který má v Oktagonu titul ve dvou vahách, pokusit se o titul v 93, pak nebude mít Attila jinou množnost než se mi postavit.