Z ringu do klece. Američanka slaví úspěchy v boxu i MMA

Velké rukavice v ringu, malé v oktagonu. Oboje navléká Američanka Ava Knightová. Získala dva světové boxerské tituly, zatím má za sebou 26 zápasů, devatenáctkrát vyhrála. V MMA ji čeká druhý souboj pod uznávanou stájí. Na galavečeru organizace Bellator 238 se proti ní postaví Emilee Gettys, ta půjde 25. ledna v Kalifornii do svého osmého duelu za pletivem.

Knightová není řadovou boxerkou, podle žebříčku boxrec.com ji patří šesté místo na světě v muší váze. V minulém roce stihla v ringu tři zápasy, dva vyhrála. V kleci se předvedla jednou, zvítězila stylem T.K.O., když porazila Shannon Gougharyovou ve třetím kole.

„Můžete jít dolů, možná i já, vím to. Některé ženy si vedou dobře, bude to opravdu těžký boj. Příprava byla mnohem těžší, než jsem si myslela, bylo to vyčerpávající, každý den v tréninkovém kempu mě bolel, ale bylo zábavné učit se všechny nové věci. Wrestling byl pro mě velmi zábavný," citoval Američanku server bloodyelbow.com před premiérou v MMA. Tu nakonec zvládla.

Ve druhém duelu se proti ní postaví soupeřka, která má zajímavou bilanci. První čtyři zápasy v letech 2017 a 2018 prohrála, pak ale kartu otočila a v roce 2019 třikrát po sobě vyhrála. Co přijde s letopočtem 2020?

"Ráda bych zůstala v Bellatoru a stala se šampionkou," řekla na začátku MMA kariéry Knightová. V boxu má splněno. Vyplní se ji také přání v oktagonu?

Hlavní pozornost na sebe ale upoutá na Bellatoru 238 jiná dámská dvojice. Titulový zápas obstará Julia Buddová a Cris Cyborgová, bývalá hvězda UFC.

Mezi úspěšné obojživelníky, kteří střídají klec s ringem, patří také Vasil Ducár, který patří v boxu mezi širší světovou špičku. V listopadu prohrál souboj o frankofonní titul organizace WBC v křížové váhové kategorii do 90,7 kg s Francouzem Hervem Lofidim na body. V tuto chvíli mu patří 44. místo na světě za osm výher a dvě porážky.