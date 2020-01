Konec tajností. Procházka podepsal smlouvu v UFC. Kolik dostal zápasů?

Rozhodnuto! Zápasník MMA Jiří Procházka podepsal kontrakt s nejprestižnější organizací UFC. Úřadující šampion v japonském Rizinu přechází pod stáj, kde jsou nejlepší bojovníci na světě, zde se bude chtít prosadit, vyhrát titul. V současnosti mu v polotěžké váze patří podle serveru fightmatrix.com 13. místo na světě. "První zápas chceme stihnout do prázdnin," potvrdil Sport.cz Martin Karaivanov, Procházkův trenér a manažer.

Jiří Procházka má o další kariéře jasno, míří do UFC.

„Jsem velmi vděčný za pět let, které jsem prožil v organizaci Rizin. Teď ale cítím, že se musím posunout. Nebudu v Rizinu obhajovat titul v polotěžké váze, jdu bojovat do UFC, ale i zde budu reprezentovat Japonsko a japonské fanoušky," nezapomněl Procházka na minulá léta, kde budoval své jméno a odešel s mistrovským pásem, který na konci minulého roku obhájil.

Ve hře mimo UFC byla také organizace Bellator, s tou se ale brněnský tým okolo Jiřího Procházky nedohodl. Proč tyto informace a detaily zůstávají za oponou mlčení, není důvod řešit. Realitou je UFC, kde český zápasník podepsal kontrakt na šest zápasů. „Datum prvního zápasu řešíme. Chceme ho stihnout do prázdnin. Počet zápasů za rok ale ve smlouvě nemáme," potvrdil horkou novinku Karaivanov.

Nejlepší zápasníci, marketing a mediální podpora, která dokáže zápasníka vystřelit do celého světa, pokud UFC větří šanci na úspěch. Taková je americká organizace, její hodnota se točí až k miliardám. V roce 2018 si ji ocenil prezident společnosti Dana White na sedm miliard dolarů.

„Komunikace s UFC byla skvělá, příjemná," přiznal Karaivanov. Podle jeho slov museli při jednáních ustoupit z jediného požadavku. „Nedostaneme Bentley," usmál se dobře naladěný manažer a trenér.

Není divu, jeho zápasník má ve smlouvě klauzuli, která se cení. „Součástí smlouvy je i možnost titulového zápasu. Uvědomujeme si, že k tomu se musíme probojovat a nejdřív ukázat, co v nás je. My bychom to stejně ani jinak nechtěli. I tak je naším cílem titul v light heavyweight," dodal Karaivanov.

Jiří Procházka - Jetsaam Gym Brno Věk 27 let Výška 193 cm Váha 93 kg Zápasy 30 Výhry 26 (23 K.O.) Porážky 3 Remíza 1 Současná série 10 výher První zápas 7. duben 2012

Prvním českým zápasníkem v UFC byl Karlos Vémola. Premiérový zápas si připsal v roce 2010, celkem odbouchal šest duelů, dva vyhrál. Druhým byl Viktor Pešta. Mezi lety 2014 až 2017 měl pod touto stájí pět fightů, v jednom zvítězil. V roce 2017 se probojovala do UFC také Lucie Pudilová, ta má nyní na kontě šest duelů pod touto organizací, dva vyhrála a 25. ledna ji čeká v USA sedmý zápas. Mezi elitu se probil také uzbecký Čech Machmud Muradov, ten dosavadní dva souboje vyhrál.

Teď začne psát příběh Procházka, který má ze všech českých zápasníků v UFC nejlepší startovací pozici. Nikdo neměl za sebou tolik zápasů, výher, mistrovský pás zahraniční organizace a neatakoval pozici světové desítky.

Je dojednáno a podepsáno, teď přijde čas, kdy se Procházka postaví největším výzvám dosavadní MMA kariéry. Uspěje?