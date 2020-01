Velký zápas pro český box! Šálek jde o titul mistra světa. Uspěje síla a padne K.O.?

Tomáš není favorit, šanci na výhru ale má. Bude záležet, jestli ukáže, co v něm je a psychicky se odblokuje. Musí udělat něco navíc, riskovat, rozhodně má ale na to, aby vyhrál. Síla, kondička, urvat to. Být zabalený, natlačit soupeře do rohu, do provazů a tam trefit. V českém měřítku jde o obrovský zápas, takových tu moc není. Jde o titul mistra světa, i když juniorský. Jednou o titul boxoval Sebastian Bytyqi v Austrálii, nevyhrál, předtím Fabiana, tam to bylo OK a vidíme, kde dnes je. Pokud Tomáš udělá dobrý zápas, je to pro nás skvělá reklama a příslib do budoucna. Je mu jedenadvacet let, vše má před sebou.