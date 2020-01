McGregor? Přišel někdo jiný. Za mě to bylo neslaný, nemastný, všiml si Kincl

Už jen hodiny zbývají do zápasu, o kterém se dopředu ví, že bude patřit mezi ty, o němž se bude v tomto roce hodně mluvit. Důvod je jasný, na jedné straně klece v Las Vegas bude stát v noci ze soboty na neděli bojovník MMA Conor McGregor. Postava, která vyčnívá, baví i štve fanoušky. S ním na galavečeru UFC do oktagonu vstoupí Donald Cerrone. Favoritem je Ir, ale Američan není bez šance.

„Jsem lehce zklamaný, kde je ten starý Conor McGregor, na kterého jsme všichni nadávali za jeho trashtalk. Teď přišel někdo jiný, člověk plný pokory, respektu, mluvil, že si jde zápas užít, že si soupeře váží. Za mě to bylo neslaný, nemastný, za mě přišel o auru neporazitelnosti, kterou jsem mu předtím věřil," okomentoval tiskovou konferenci před sledovaným duelem Patrik Kincl, český zápasník MMA.

McGregor má za sebou pětadvacet zápasů v kariéře, Cerrone padesát. V šestatřiceti letech načne druhou padesátku a se soupeřem, kterého předchází velké jméno. Cerrone poslední dva duely prohrál, ale je v zápřahu. Ir měl za čtyři roky (2016 - 2019) čtyři zápasy v MMA, Američan čtrnáct a šestkrát prohrál.

„UFC jde Conorovi hodně na ruku, Cowboy (přezdívka Cerroneho) mu musí stylově sedět. On má v UFC deset porážek, sedm z toho s leváky, kteří mají dominantní levou ruku," upozornil na fakt Kincl. A McGregor je levák.

Porovnání soupeřů Conor McGregor vs. Donald Cerrone 31 věk 36 25 zápasy 50 21 výhry 36 19 před limitem 27 180 cm výška 186 cm

„Když Conor nastoupí s hladem, ohněm, který měl a se soustředěním a dynamikou, tak je 70% pravděpodobnost, že vyhraje. Pokud nechá Cowboye rozjet, tak bych to viděl, že by mohl ve třetím, čtvrtém kole Conora ukončit. Pokud to rozehraje, bude ho schopen ukončit klidně na zemi nějakým škrcením, teoreticky i v postoji, K.O. úder má. Tohle bude velice zajímavá bitva," je přesvědčený Kincl, který zápasí už dvanáct let a má na svém kontě 22 výher a 9 porážek. Tu poslední si připsal s Karlosem Vémolou v červnu 2018. Od té doby třikrát zvítězil.

Svého favorita má také David Kozma, šampion organizace OKTAGON MMA ve welterové váze. A v váze do 77 kilo proběhne duel Ira s Američanem. „Na zápas se strašně těším. Conora mám rád a budu mu fandit. Bude to mít těžký, ale chtěl bych ho vidět vyhrát. Cerrone má v posledních zápasech pár porážek, ale je to kvalitní soupeř."

„Možná Conorovo sebevědomí skončilo s Diazem. Klíč k úspěchu je udržet skvělý pohyb, dobře trefovat, natáhnout si ho (Cerroneho) a kontrovat zadní," vidí hradecký zápasník cestu k McGregorově výhře.

Svoji šanci Kincl dává ale také soupeři. „Cowboy dokáže vyseknout krásně dynamický kombinace, mění pásmo, hlava, jde dolu na tělo, vrací se na hlavu, to může být jeden z klíčů. Dokonce má sedm ukončení kopem na hlavu. On se musí hlavně připravit, že zápas začíná od první vteřiny. Psalo se, že má problém, na začátku na sebe nechává spadnout tlak."

Kdo tedy vyhraje a ustojí tíhu okamžiku?