A lidi žasli. Král se vrátil a předvedl dominantní T.K.O. Tohle je McGregor

Očekávané MMA představení skončilo, a to velmi rychle. Bylo ho jako šafránu, navrátilec vměstnal opojnou dávku emocí jen do pár sekund. Conor McGregor a Donald Cerrone byli hlavními taháky na galavečeru UFC 246 v Las Vegas. Ir se vrátil do klece po více než roce. Pokud někdo pochyboval, že po porážce s Chabibem Nurmagomedovem ztratil svoji auru, mýlil se. Jedenatřicetiletý McGregor předvedl kvapík a za 40 sekund měl hotovo. Na světě bylo T.K.O. a legenda mohla slavit.