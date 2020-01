S naraženou čelistí bojoval o světový titul. Zázrak v ringu ale nepřišel

Osm kol ho dělilo od životního úspěchu, ale po šestém se sen rozplynul. Boxer Tomáš Šálek prohrál o víkendu bitvu s Peterem Kadiruem z Německa a nezískal pás juniorského mistra světa organizace WBC v těžké váze. Radoval se druhý bojovník. Dvaadvacetiletý favorit vyhrál v Hamburku v šestém kole T.K.O. „Prohrál jsem, ale byl to asi můj nejlepší zápas. Chybí mi zkušenosti, soupeř byl kvalitní a má toho v ringu hodně za sebou,“ přiznal jedenadvacetiletý český boxer.

Šálek pás šampiona nezískal, navíc odešel z duelu zraněný. „Mám naraženou čelist a oteklý loket. Stalo se to ve čtvrtém kole, nemohl jsem pořádně používat přední ruku, teď si dám chvíli pauzu," řekl Šálek, který musel navštívit nemocnici.

Přitom šance na úspěch byla. „Němec trefoval přesně, ale údery s Tomášem neotřásly, naopak on trefoval a Kadiru byl otřesen. Tomáš však neuměl využít své výhody a soupeře nechal vyskákat. Možná rozhodující chyba, kdyby šel do přestřelky, mohl ho dodělat. S prvními třemi koly jsem byl spokojen," zhodnotil polovinu boje trenér Lukáš Konečný.

Jeho slova potvrdil také ústecký boxer. „Určitě si je vždycky co vyčítat. Měl jsem ho chyceného, měl jsem pokračovat."

Kadiru vyhrál v amatérech mistrovství světa juniorů, dvakrát Evropu, olympiádu mládeže, v mužích vyhrál Evropu do 22 let, mistrovství Německa seniorů. Soupeř, který šel do zápasu jako favorit.

Šesté kolo rozhodlo. Tady se český boxer dostal pod tlak, byl počítán, přesto se nevzdal, jenže Kadiru využil šanci. Bez zaváhání. „S rozhodnutím rozhodčího souhlasím," řekl Šálek.

„Tomáš se bohužel z tlaku nedostal. Kadiru velmi dobře využil svoji šanci a dobil ho. Duel ukončil rozhodčí pro velký tlak, ukončil ho správně, já už měl asi třicet vteřin ručník v ruce a přemýšlel jsem, jestli nemám zápas ukončit sám. Trochu jsem myslel na zázrak. Bohužel prohra T.K.O. v šestém kole," litoval Konečný.

Souboj o světový titul, ale také o mladou jedničku stáje SES, kde oba boxeři zápasí. Bitvu pravdy urval Němec, přesto byl Šálek za výkon pochválen, bojoval. „Tohle byla velká zkušenost, jsem mladej, musím se učit, trpělivost mám, makám, jen potřebuju víc času," dodala česká boxerská naděje, která má v profesionálním ringu jedenáct výher a dvě porážky. Jeho soupeř má nyní sedm výher, je bez prohry a nově mu také patří juniorský pás mistra světa organizace WBC.