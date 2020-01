Elitní bojovník MMA vyzkouší profesionální box. Snad mi nevyletí noha, směje se české eso

Třináct výher v řadě, v MMA neprohrál od roku 2012, tady je doma, tady patří do první světové padesátky ve své váze. Přesto David Dvořák vyzkouší jiný bojový sport. Na konci února ho čeká zápas v boxu. A nebude jediným vyznavačem MMA, který skočí mezi šestnáct provazů. „Na kolik kol jdu, nevím, soupeře neznám, ale těším se. Je to výzva,“ přiznává bojovník z hradeckého All Sports Academy.