Neodvedla jsem špatnou práci. Druhý den musela nosit tmavé brýle, vrací se Pudilová k víkendu

Nechtěla mluvit, uzavřela se do svého světa, ve kterém si potřebovala probrat víkendovou porážku v UFC. Čtvrtou v řadě si připsala Lucie Pudilová, když na body prohrála v Raleighu v Severní Karolíně s Justine Kishovou. Proč přišel další nezdar, co bude následovat, je konec v UFC? "Už mi přišlo několik nabídek od jiných organizací," přiznala česká zápasnice MMA.

Jak hodnotíte s odstupem víkendový zápas s Američankou?

Byl to nezdar. Co bude následovat, se uvidí. Až rozhodne UFC, tak se může plánovat dál. Ona vyhrála na body, chtěla mě tvrdě ukončit, nepovedlo se jí to, stejně tak se to nepovedlo mně.

Myslela jste si po zápase, že vyhrajete?

Ano, ten pocit jsem měla, protože jsem věděla, že jsem ji natrefovala více a silněji údery na hlavu.

Věřila jste před vyhlášením, že vám zvednou ruku?

Ano, v ten moment těsně po zápase jsem věřila ve výhru.

Američanka předvedla více kopů...

Dobře, měla více kopů na nohy, ale měli jste ji vidět druhý den, musela nosit tmavé brýle.

Potkali jste se s Kishovou po zápase?

Když jsem ji viděla v zákulisí, jak vypadal její obličej, tak jsem si řekla, že jsem neodvedla špatnou práci.

Lucie Pudilová v MMA Zápasy 14 Výhry 8 Prohry 6 Zápasy v UFC 7 Výhry 2 Prohry 5 První zápas kariéry Únor 2014 První zápas v UFC Březen 2017

Co vám řekl trenér?

Těsně po zápase mi řekl, že jsem pracovala dobře. Základní taktiku jsem dodržela, snažila jsem si udržet svůj pocit vzdálenosti přes přední ruku. Dále už to záleželo na mně, jak budu reagovat.

Poslední zápasy vám nevyšly, souhlasíte?

Ano, mám čtyři prohry v řadě v nejvyšší profesionální soutěži MMA na světě, v UFC. Neustále se všichni učíme.

Trenér André Reinders nabízí pomoc "Prohra Lucky mě mrzí, vidím v ní velký potenciál, který mi přijde nevyužitý, takže bych ji a jejímu trenérovi chtěl nabídnout, aby začali jezdit k nám do Prahy. Myslím, že Lucka potřebuje pravidelně trénovat s někým, s kým může růst. Já mám v týmu hodně kvalitních bojovnic, které si navzájem mohou pomoct a růst. Tímto bych chtěl nabídnout pomocnou ruku."

Co bude dále?

Představy se řeší neustále, jak jsem už zmínila, až rozhodne UFC management, tak bude více jasno.

Kolik máte nabídek od jiných organizací?

Přišlo jich už několik.

Budete měnit trénink?

V tréninku se vždy něco mění a bude se měnit pořád. Základy zůstávají, a právě díky nim jsem se dostala tam, kde ještě vlastně jsem.

Od UFC ještě nemáte zprávy, pokud vám nenabídne další kontrakt, budete se chtít do této organizace do budoucna vrátit?

Čas ukáže...