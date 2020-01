Jen blázen by chtěl v tomhle věku jiným nakopávat zadek, rozloučil se veterán

„Konečně to mohu říct. Uvědomil jsem si, že jsem zažil více ran, než jsem měl. Nechci žít tento životní styl, nechtěl bych být pro kohokoliv boxovací pytel," prozradil také bývalý bojovník UFC jeden z důvodů, proč pověsil zápasnické rukavice na hřebík.

Thomson se utvrdil ve svém rozhodnutí poté, co viděl Donalda Cerroneho, Američan prohrál poslední tři zápasy před limitem. Naposledy ho za 40 sekund vyřídil Conor McGregor. Svoji roli sehrála také smrt bývalé superstar NBA Kobeho Bryanta.

„Vidím, čím právě prochází Donald Cerrone. Po boji je tu další život. Máte dalších 20, 30, možná i 40 let, pokud budete mít štěstí. Bůh bude chtít. Žijete, máte své děti a máte svůj život," rozpovídal se muž, který si v profesionální kariéře MMA odzápasil dvaatřicet zápasů, dvaadvacetkrát vyhrál.

„Mám rodinu, kterou jsem roky neviděl. Můj otec zemřel, když jsem byl mladší. V té době jsem se snažil žít sen bojovníka a vynechal jsem příležitosti a šance strávit s ním čas. Zmeškal jsem svatby a věci jako narozeniny, Vánoce a Den díkůvzdání, zatímco jsem trénoval. Místo toho jsem byl v tělocvičně," vrátil se myšlenkami Thomson o několik let zpět.

První amatérský zápas si připsal ještě v minulém století. Zápasil v UFC, Bellatoru, Srikeforce, také v legendární organizací Pride. Teď přišel ale konec, definitivní. Už bude jen vzpomínat. Po jednom životě přichází další život.

„Letos mi bude dvaačtyřicet let, takže to nebude, jako bych byl kuře na jaře a pořád slyšel ´Táta Time je neporažený´. Jen blázen by chtěl v tomhle věku jiným nakopávat zadek," snaží se Thomson pohlédnout realitě do očí.

Ale třeba na euforii z roku 2013 bude přesto stále rád vzpomínat. To mu podlehl Nate Diaz. Toho nekompromisně seknul ve druhém kole na galavečeru UFC. Teď půjde dál, ale určitě se občas ohlédne. Má kam...