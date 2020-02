Slovenský šampion odkryje životní karty. Chce ho Vémola, teď se přidal další adept

"Tohle je moje největší motivace. Porážkou s Attilou jsem přišel o všechno, co jsem roky budoval. Chci se vrátit do odvety, nic jiného nemám. Touha se vrátit je strašná. Odvetu si zasloužím, ať se děje, co se děje. Udělám všechno pro to, abych se k ní dostal. Je mi jedno, jak dlouho to bude trvat, koho musím předtím porazit, ale k odvetě se musím dostat, abych si vše dokázal v hlavě srovnat."