Rok od zemětřesení v českém MMA. V hlavní roli Vémola, který chystá další překvapení

Jeden z turbulentních dní českého MMA má za sebou roční historii - 11. února 2019 Karlos Vémola veřejně ukázal záda XFN a vkročil do organizace OKTAGON MMA. Podepsal přestupní lístek a změnil dres. V ten moment se přehouply fanouškovské akcie a na československé scéně se začal psát nový příběh, který žije svým životem. "To už je rok? To jsem ani nevěděl. Ten čas letí. V nové organizaci jsem spokojenější, to je bez pochyb," říká Vémola, který se po listopadové prohře s Attilou Véghem otřepal a už kuje další plány. A nejen jako zápasník. Ve hře je film i role moderátora ve sportovní show.

Jak jste spokojený se svými zápasy a výkony po přestupu?

Já nikdy nebudu spokojený, ať je to jakýkoliv rok. Vždycky chci něco lepšího a většího. Teď žiju rok 2020, vše vyvrcholí v roce 2021.

V roce 2019 jste měl čtyři zápasy, tři vyhrál a jeden prohrál, ten s Attilou Véghem, na který byla upřena největší pozorost...

Nejsem typ, který by si stěžoval, jedeme dál. Na konci minulého roku jsem klopýtnul, ale už jsem zpátky v sedle.

Karlos Vémola přestoupil do Oktagonu i kvůli zápasu s Attilou Véghem.

Sport.cz

Když jste přešel k Oktagonu, řekl jste, že se chcete zápasnicky posunout, to samé jste řekl o MMA v Česku. Povedlo se?

Jestli se posunulo české MMA, na to známe odpověď všichni. Co jsme předvedli v O2 areně, to tu ještě nikdy nebylo v žádném sportu. To nedokázali ani Karel Gott a Lucie Bílá, v takovém stylu vyprodat halu, pokud se bavíme o penězích a počtu lidí. Když hrála Slavia s Barcelonou, a to je světový klub, lidi se vesele dívali na televizi. Když zápasil Vémola s Véghem, přenos spadl.

Zájem byl velký, to je pravda...

Šlo o historický zásah v bojových sportech. Posunuli jsme se, to je bez pochyb, byla to jedna z největších sportovních událostí. Největší ale nebyla, teprve se zahřívám, budou větší věci, mnohem větší věci. Uvidíte.

Když jste před rokem odcházel z XFN, padla slova o rozporech ve financích, soudech, jaká je situace nyní?

Žádný debaty neproběhly, XFN bláznilo, plácalo. Já jsem nekonfliktní člověk, nehádám se, pro mě je tohle uzavřená kapitola. Odešel jsem a dál si buduji svoje věci. Já jsem nikdy neříkal, že se budu soudit, že něco chci. Já řekl, že mi něco dluží. Ať si to nechají, já si peníze vydělám, jdu dál. XFN tvrdilo, že budou nějaké soudní spory. Proč se tedy nedějí, když oni byli v právu, když jsem něco porušil, proč nemám jedinou obsílku? Nebylo jediný soudní řízení, protože XFN má dost problémů samo se sebou.

Co konkrétně myslíte?

Dluží dost lidem, galavečery se jim nedaří, na posledním bylo asi 150 lidí. Přál bych si, aby se jim dařilo, ale nepoužívali při tom moje jméno. Jediný, kdo pracoval proti smlouvě, bylo XFN. Jsem rok pryč, úplně jsem na to zapomněl.

Nejste v kontaktu?

Vůbec. Není důvod.

Karlos Terminátor Vémola padl. Dostal K.O. od Attily Végha

Sport.cz

Po operaci ramene jste zpátky v tréninku. Kdy budete mít zápas?

Štvanice je jistá, to je pro mě srdcovka, po pětadvaceti letech se mi ji podařilo vyprodat. Letos chci znovu, tam chci titulový zápas a je mi jedno, jestli ve váze do 84 nebo 93 kilo. Chtěl bych jeden zápas předtím, myslím, že Oktagon ten zápas oznámí před galavečerem OKTAGON Prime. Je mi jedno, koho mi dají.

Mimo zápasení jste se vrhl i na moderování vlastní show, o co přesně jde, chcete s ní prorazit až do televize?

V televizi doufáme. Budeme točit pilotní díly v hotelu Ambasador, na pořadu spolupracuji s iDnes. Chtěl bych zdůraznit, že si nechci hrát na Krause, pana Šípa, na tyhle velmistry. Můj úmysl je zvednout sportovce a sport. Když jsem přišel před osmi lety, tak tady nikdo nevěděl, co je MMA, přitom v Americe byl ohromný boom. Máme tu více sportovců, máme dva nejsilnější muže světa. Veřejnost je moc nezná, máme známé olympioniky - Krpálek, Sáblíková, to nás hned napadne, ale hodně lidí neví, že máme úspěšné paralympioniky. I tyhle sportovce bych chtěl pozvednout, chtěl bych na ně upozornit. K tomu připravujeme velký charitativní program, dále se chceme zaměřit na vzdělávání, další doprovodný program, jídlo ve školách. To jsou postupné cíle, teď ale startujeme se sportovní show.

Kdo bude mezi vašimi hosty?

U nás máme plno známých zpěváků a rapperů, kteří sportují, je jich tu třeba deset. Ani jsem si neuvědomil, kolik jich je, frajeři, kteří se mi serou do řemesla (smích). V dalších dílech bude třeba tenista Radek Štěpánek, budou hokejisté, velice slavní. A to ti, kteří se rádi bijí.

Minulý týden měl v Praze premiéru dokumentární film Attila, který zaznamenává život vašeho poslední soupeře. Viděl jste ho?

Ne. Byl jsem pozvaný na premiéru, ale mám náročný program, určitě se na něj ale podívám, jde o další přínos pro náš sport. Doufám, že se dokument chytí. Trochu se bojím, že ho dával dohromady a stříhal pan Větrovský. (Petr Větrovský je podepsaný pod scérářem a režií). On je asi dobrý, co se týče managementu, ale určitě nebude dobrý ve filmařině. Já to mám tak, že když má být něco dobrý, tak to má dělat někdo, kdo se tomu věnuje. Nechci ale mluvit dopředu, dokud film neuvidím. Pokud bych točil film já, tak oslovím opravdového filmaře.

Už jste někoho oslovil?

Lidi to nevědí, poslední dva roky dáváme dohromady materiál, spolupracujeme s českou kinematografií, HBO. Buď to uděláme pořádně, nebo vůbec.

Takže budete mít svůj film?

Ano.

Kdy?

V procesu je skoro dva roky, za jako dlouho vše dotáhneme, nevím. Když jsem byl v Londýně a začal v UFC, natáčeli jsme dokument s jedním začínajícím režisérem. Já se mezitím vyšvihnul v MMA, on ve filmařině a začal točit velké filmy a na můj malý film neměl čas, ale má materiály.

O koho jde?

Jméno vám teď neřeknu. Nyní je slavný režisér a před časem mě oslovil, jestli film nedotáhneme. Bude to silný příběh, těším se. Koncem února proběhnou finální věci, financování, a když vše dobře půjde, od půlky března začneme točit. Máme velké plány. Film bude mít linii od dětství, budou v něm hrát herci, představoval bych si, kdyby mě zahrál Hynek Čermák.

Ten je o něco menší než vy, ne?

Ve filmu z něj uděláme frajera vysokého dva deset (smích). Na youtube je hodně sestřihů ze zápasů, ale aby se udělal opravdu první, opravdu dobrý fighterský film, to tu ještě nebylo. Věřím, že když se do toho dám, tak se nám to povede.