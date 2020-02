Jestli máš rád svůj život, tohle si nemůžeš dovolit, smál se Jágr

Podle proporcí jednoznačně těžká váha. Podle klubových statistik výška 189 centimetrů a 115 kilo. Hokejista Jaromír Jágr si oblíbil zápasy v kleci před osmi lety, sleduje je, uznává tento sport, ale sám se do MMA souboje nechystá. Má pro to svůj důvod. „Nemám to v sobě, v tomhle sportu bych nebyl dobrej,“ řekl sedmačtyřicetiletý hokejista po premiéře dokumentu Attila, který mapuje život slovenského bojovníka Attily Végha.