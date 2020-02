Muž s čistým rejstříkem jde psát historii. Na pohádky nevěří, ale chce srazit legendu

Když vkročí dvaatřicetiletý Jones do osmiúhelníku, fanoušci i média vidí zápasníka, který je řazen mezi nejtalentovanější a nejsledovanější na světě. A právem. Superhvězda MMA, přesto stále lidská bytost, která už snad ani nepočítá své obhajoby. Sedmkrát, desetkrát? Pro drtivou většinu bojovníků je boj o titul vrcholem, výjimečným okamžikem kariéry. On? Poslední roky nic jiného nezná. Proto je tak ojedinělým.

Třicetiletý Reyes má čistý zápasnický rejstřík, ještě v profesionální MMA kariéře neprohrál. Od roku 2014 dvanáct výher. "Soupeři přede mnou to nezvládli psychicky. Je jednoduché se nechat pohltit jeho pohádkou, že má výjimečné kvality. Když jsme se potkali a viděli se z očí do očí, nic mimořádného jsem neviděl," citoval sever MMA Fighting vyzyvatele.

Šance, že tento Američan poupraví historii slavnějšímu Američanovi, je, ale ne větší než malé množství. Jenže krása smíšeného bojového umění je rozměrná, nemá mantinely, stát se může cokoliv. Jeden z deseti fanoušků sází na výhru Reyese, zbylých devět na Jonese, i tohle je vypovídající fakt, kdo je favoritem. Jenže dáte ruku za tohle do ohně?

„Není tajemstvím, že Jon není v UFC nejlepším boxerem. Je to skvělý kickboxer, má velký dosah. On používá své nohy velmi dobře, ale není to nejlepší boxer. Toho hodlám využít. Myslím, že můj box je pravděpodobně nejlepší v divizi," má Reyes před duelem dost sebevědomí.

Reyes z dvanácti duelů ukončil devět v prvním kole. On je v kleci sprinterem, samozřejmě svoji roli hraje také kvalita soupeřů. Jones je podle tohoto porovnání vytrvalec. Není divu, poslední roky podstupuje titulové bitvy, a ty jsou na pět kol. Tady přepálit začátek může hodně přiblížit konec. Pochopitelně v boji o mistrovský pás navíc potkává špičku. Z uplynulých osmi bitev jich šest šlo na plný počet kol.

„Nemám v plánu s ním jít do boxerského zápasu. Mým plánem je být lepším bojovníkem ve smíšených bojových uměních. Jak jsem řekl, jsem si velmi dobře vědom jeho síly v boxerských kombinacích, ale nechci mu dát příležitost. Tohle je MMA," připomněl Jones druh sportu, ve kterém se bude bojovat.

A v tom má Jones velký přehled. Od roku 2008 si připsal 25 vítězství a jen jednu porážku. Ta je navíc hodně vousatá, datuje se k roku 2009. Pokud by nyní prohrál, MMA scéna prožije zemětřesení. Jestli vyhraje, karavana půjde dál. Reyes bude jen jedním z nájezdníků, kteří mluvili, přišli, zkusili a padli.

Opravdu tomu ale tak bude? "Zápasení miluji, to udělám. Když porazím Jonese, zapíšu se do historie," ví Reyes. Má pravdu. Teď už zbývá jediné, jít do oktagonu, nechat za sebou zavřít a konat...