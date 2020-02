Další krok k UFC. Kopne opět slovenský plnokrevník?

Naposledy měl Klein zápas v září minulého roku. Zápasnický plnokrevník, který patří mezi největší slovenské talenty. V Bratislavě předvedl impozantní závěr, když soupeře z Brazílie vypnul.

První kolo vyhrál Klein, druhé mělo stejný průběh, Brazilec se držel, pro mnohé překvapivě. Ve třetím přišel nekompromisní konec. Kop na hlavu a konec po minutě (ve videu čas 23:30). K.O. a do klece pro jistotu naběhli lékaři, Joao Paulo s pomocí odešel a fanoušci oslavovali svého hrdinu. „Super atmosféra, mám nejlepší fanoušky, děkuju. Byl jsem přesvědčený, že ten kluk bude tvrdý a hodně vydrží na tu svoji hlavičku. Není dobré podceňovat soupeře," ocenil Klein kvality soupeře, a ještě si do televizní kamery stihl říct o kontrakt v UFC.

O pár měsíců je situace podobná. Jen Brazilce vystřídá Polák. A Slovák má jasný cíl. Vyhrát, předvést atraktivní boj a přiblížit se UFC. Půjde nyní o zlom, který ho pošle pod křídla miliardové organizace?

„Není vůbec jednoduché se tam dostat. Přiznám se, že je to mnohem těžší, než jsem si myslel. Jsme v kontaktu s jedním americkým manažerem, takže uvidíme. Hlavně nesmím teď prohrát, to by bylo špatné, proto se soustředím jen na zápas a výhru," okomentoval Klein současnou situaci pro sport.sk.

Čtyřiadvacetiletý bojovník nevylučuje, že sobotním duelem se může rozloučit se slovenskými fanoušky. Může jít o jeho rozlučkový fight před odchodem do UFC. „Je to jedna z možností, nechci předbíhat, ale je to dost pravděpodobné," dodal Klein, který má na kontě 17 duelů, patnáctkrát vyhrál. Naposledy prohrál v roce 2017.

Polský soupeř má v devětadvaceti letech za sebou 29 zápasů, čtrnáctkrát vyhrál. Poslední klání prohrál, v minulém roce měl jen jeden zápas. V UFC si připsal tři představení mezi roky 2015 až 2016, všechna prohrál.

"Potřebuje se dostat na vítěznou vlnu, má o motivaci postaráno. I když má tři prohry v UFC, stál proti kvalitním zápasníkům. Je to tvrdý borec, ale já mu ukážu, že jsem lépe připravený," dodal Klein pro sport.sk.