Když se pustí do české hvězdy MMA pět frajerů. Byli jsme u toho!

Úkol byl jasný, Dvořák chtěl zvládnout všechny, kteří se na něm postupně střídali. Konečný účet byl pět soupeřů. Když v kole jeden nestíhal, přišel náhradník, čerstvá síla, aby byl Dvořák stále v zápřahu. Postojář, zemař, mladé naděje, zkušení zápasníci. Ti se v pražském Penta gymu točili na hradeckém bojovníkovi. Pokud by se počítalo skóre, nebylo by složité tipnout vítěze.

Mezi sparingpartnery byli i dva zkušení zápasníci. Michal Hořejší, první Čech, který bojoval pod barvami Bellatoru. „Nevím, jestli se tomu dá říkat zarputilost, ale všechny nás zbil. David je ve skvělé formě. Jeho největší zbraní v prvním zápase UFC může být, že ho soupeř nebude asi znát, mohli by ho podcenit, i tím, že je z Čech. David je univerzální zápasník, jeho předností je určitě fýza. UFC mu přeju, on jeden ze zápasníků v Čechách, který maká, zbytečně nekecá, nepředvádí se. Od dře, on si tohle zaslouží," okomentoval Dvořáka zápasník a trenér s přezdívkou Prší.

Druhým byl Ondřej Skalník, šampion organizace UKFC a držitel mistrovského pásu organizace Aggrelin. Ten má v profesionálním MMA za sebou dvacet duelů, sám s Dvořákem bojoval v roce 2012 a prohrál.

David Dvořák roky vystupoval pod přezdívkou Killa Khroust, se vstupem do UFC ji mění, nyní bude Undertaker, což se dá přeložit také jako Hrobník. Proč tomu tak je, se chystá hradecký zápasník teprve vysvětlit. Jedním z důvodů mohou být předčasně ukončené zápasy. Ze 17 výher 15 ukončil před limitem. Další možností může být fakt, že Dvořák pracoval jako hrobník.

„Má excelentní formu, je strašně dobře silově vybavený, má kvalitní postoj, nejde moc hodit na zem. Soupeř se má na co těšit. K tomu má strašně tvrdý rány na zemi, větší jsem nezažil. Už od našeho společného zápasu jsem predikoval, že se tam (do UFC) jednou dostane. Jestli jsem někomu věřil, tak Davidovi, protože to je pokorný kluk a na české scéně není asi nikdo lepší co se týče komplexnosti, když nebudeme brát váhy," je přesvědčený Skalník, která má pro Dvořákova soupeře Brina Silvu z Brazílie jeden vzkaz.

„Ať si dává pozor na bradu a trénuje svaly na krku, bude to potřebovat."