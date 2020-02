Místo konce kariéry bitva s legendou. Je čas na fyzické dno a tvrdé sparingy

Třicet let. Hranice, která vede sportovce k častějším myšlenkám. Pokračovat, dál dřít, bojovat, případně hledat novou cestu a přeskočit na jinou kolej? Zápasník MMA Patrik Kincl zvolil první variantu a poděkování může poslat do Polska svému soupeři pro 21. březen. Hradecký bojovník poměří v Lodži na galavečeru KSW síly s legendou Michalem Materlou. Řekl si o něj, dostal ho a kariéra jede dál.

V září měl mít Kincl titulový zápas, v KSW měl bojovat s Robertem Soldičem, ale český zápasník si vykloubil loket. „Zranil jsem se týden před zápasem, což hodnotím jako profesionální selhání," přiznává zpětně.

Před půl rokem zvažoval ukončení aktivního zápasení. „Konec byl hodně blízko. Celý rok 2019 jsem bojoval se spoustou věcí. Dohadování ohledně zápasů, dva mi shodili, mezitím byly osobní potíže, takže jsem si říkal, jestli tohle opravdu není znamení, abych šel jinam, posunul se dál," nezapírá černé myšlenky Kincl.

Radost a smutek Patrika Kincla 13. srpen 2019 „Je to tak, podepsal jsem kontrakt na dva roky, kde mám mít čtyři zápasy. Jdu prostě budovat svoji kariéru, jdu o stupeň výš, Teď chci vyhrát titul v KSW.“ 10. září 2019 „Možná jsem právě došel na konec své cesty. Nevím. Nechci dělat ukvapené závěry a vše si nejprve srovnám sám v hlavě. Díky za pochopení a podporu. Nebudu teď reagovat na žádné zprávy a komentáře. 18. únor 2020 „Zápas s Materlou chci vyhrát, pro mě jde o skvělý zápas. Poté se chci pokusit vrátit k zápasu o titul.“

Poslední zápas Patrika Kincla. V září 2019 porazil Itala Schiavolina na body.

Sport.cz

Pak ale přišel obrat o 180 stupňů. Do hry vstoupil Materla, pětatřicetiletý Polák, který má za sebou 34 duelů v MMA, Kincl je na čísle 31. „On je legenda, která zasahuje i za hranice Polska. On je evropská špička, pro mě jde o skvělý zápas. Osobně a vnitřně je pro mě tento zápas obrovská motivace," přiznává Kincl, kterého v následujících týdnech čeká fyzické dno a tvrdé sparingy. „Čím tvrdší trénink, tím lehčí zápas," ordinuje si do podvědomí oblíbenou větu.

Kincl od roku 2015 prohrál dvakrát. Prohrál v ACB s Albertem Duraevem a v červnu 2018 ho porazil na body Karlos Vémola na galavečeru organizace XFN. Nyní si drží sérii tří vítězství, Materla svůj uplynulý duel z května 2019 se Scottem Askhamem prohrál.