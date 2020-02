Predátor! Byl bezdomovcem, teď kosí těžké váhy v UFC a chtěl by ještě víc

Respekt. První pocit, který vámi projede, když ho uvidíte. Tuhle emoci prostě vyzařuje zápasník MMA Francis Ngannou. Těžká váha z UFC s výraznými rysy je nepřéhlédnutelná. Francouz své tři poslední duely vyhrál, když bleskurychle ukončil soupeře. V žebříčku elitní organizace mu patří druhá příčka, přesto myslí také na jiný sport. První láskou Predátora byl box a tak se po víkendovém výživném představení Tysona Furyho nechal unést a rád by s ním změřil síly.

Francis Ngannou. Vloží do své MMA kariéry také boxerský duel?

Za tímto zápasníkem MMA stojí zajímavý příběh. Ve zkratce stačí napsat, je bývalým bezdomovcem. „Opustil jsem rodnou zemi jen proto, abych mohl žít, abych přežil. V Kamerunu jsem neviděl cestu," řekl před lety pro server mmajunkie.com.

Ngannou chtěl být boxerem, ale zamiloval se do MMA, našel ještě působivější sport. Na poslední tři výhry v UFC potřeboval 142 sekund! Curtis Blaydes vydržel 45 sekund, Cain Velasquez 26 sekund a poslední Junior dos Santos 71 sekund. Chlap rychlých řešení ve třiatřiceti letech zraje.

I přes výborně rozjetou kariéru v oktagonu se Ngannou nebrání ringu. Tedy aspoň v myšlenkách. „Mám zájem vyzkoušet si boxerský zápas. (Tyson) Fury a já máme malý společný příběh. V podstatě ten chlap je nejlepší těžká váha. Žádné pochybnosti, on je nejlepší těžká váha. Pro někoho, kdo hledá box, musí ho určitě vyzkoušet, aby si dokázal, že je nejlepší," citoval server mmajunkie.com odvážného Francouze, který je při chuti, což potvrdil také na svém facebooku, kde vyzval nového úřadujícího boxerského šampiona organizace WBC.

Teď má ale Ngannou jinou práci, 28. března ho čeká v Columbusu neporažený Jairzinho Rozenstruik. Zápasník MMA ze Surinamu, který má za sebou deset bitev v kleci, pokaždé zvítězil, devětkrát před limitem, sedmkrát jeho soupeři poznali konec v prvním kole. Naposledy se nadřel a měl i kliku. Alistaira Overeema ukončil čtyři sekundy před koncem posledního kola.

Co bude potom, je otázka, ale že by šel Ngannou ostrý zápas s boxerskou světovou dvojkou, je utopie. To musí vědět sám. Fury má ve svém boxerském rybníku jiné predátory. Wilder bude chtít odvetu, a hlavně ve hře je královská bitva s krajanem Anthonym Joshuou, světovou jedničkou.

Jisté je jedno, Ngannou by se neztratil ani v boxu. „Byl rychlý, chytrý a neuvěřitelně silný. Věděl jsem, že když bude pokračovat, může být šampiónem," vzpomínal na začátky Fernand Lopez, majitel tělocvičny v Paříži, kam Ngannou přišel na začátku své cesty.

Dnes váží téměř 120 kilo, pár centimetrů mu chybí do dvou metrů a je opravdovým Predátorem, který v UFC vyhrál devět z jedenácti bitev.