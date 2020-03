V mládí jsem jezdil z koncertů s rozkopanou hlavou, přiznává rapper. Teď zažije hukot v kleci

Život naruby. Přirovnání, které dokonale sedí. Na vlastní tělo ho nyní prožívá člověk, do kterého byste to ještě před pár měsíci neřekli. Koncerty, večírky, alkohol. Teď galeje při trénincích, zdravá strava, regenerace. Rapper Ironkap si v pátek na galavečeru IAF v O2 Universum střihne zápas v K1. A podle jeho slov dal do přípravy vše.