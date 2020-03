Jako kamarád umřel, je to krysa. Chtěli jsme si dát do držky, je nasupený Mikulášek

Zápas ostrý jako právě nabroušená kosa? Vypadalo to tak. Před sobotním ostravským galavečerem organizace OKTAGON MMA měl Václav Mikulášek říznou náladu. Chtěl seknout Tomáše Bola v prvním kole. Jenže mu vypovědělo zdraví. „Pro mě jako kamarád umřel. Dáme si do držky,“ rozpovídal se zápasník s přezdívkou Baba Jaga před týdnem. Za pár dnů bylo vše jinak. „Odvezli mě do Vinohradské nemocnice, řezali mi podpaží kvůli zánětu. Poté jsem byl v Bohumíně, kde mě hospitovali pro vyčerpání organismu, tělo už nedokázalo bojovat. K tomu jsem dostal zánět spojivek. Strašně mě to mrzí,“ byl přepadlý svéráz českého MMA. Jako poslední tečka přišlo v úterý zrušení celého turnaje po zásedání Bezpečnostní rady státu.

Ostrava nebude, vám tělo vypovědělo službu, jak jste viděl zápas s Tomášem Bolem?

On změnil taktiku, celou přípravu. Snaží se to válet, zlepšil postoj, ale zbytečně mění něco, co má najeté. Chce měnit sám sebe, což je blbost. Podle mě se má člověk držet toho, co umí, a to zlepšovat.

Vy máte v MMA 14 zápasů 11 jich skončilo v prvním kole, co to o vás vypovídá?

Nerad chodím do druhého a třetího kola. Ukončil jsem lidi dřív, ale tohle mě taky potkalo, i když do byly submise. Já prostě vím, že mám v rukách granát a lidi s tím nepočítají. I když se tvářím, že jsem unavený, tak nejsem, v zápase mám páru.

Baví vás přestřelky?

Baví, strašně moc mě baví. Tady se láme chleba, tady se pozná, jak moc člověk chce vyhrát. Hodně lidí nakoupí a zastaví se a au, to bolí. Tomáš Bolo je ale typ, kterému přestřelky nevadí, což jsem rád, ale zatím si musíme na zápas počkat.

Máte strach?

Než se zavřou dveře u klece, ale jde o takový příjemný strach, svrbění, tohle prostě chcete, to vás baví. Já jsem se třískal od malička se silnějšími, lepšími, rychlejšími, tam člověk strach ztratí. Kdo tvrdí, že nemá strach, tak lže. Všichni máme strach. Otázka je, jaký to je strach. A já ho chci, žene mě dopředu.

Emoce v hlavní roli. Vyhrocenou bitvu o Ostravu loni ovládl Václav Mikulášek.

Sport.cz

Trénujete desetkrát týdně, co vás stále žene dopředu?

Dělám, co mě baví, což lidi u mě nechápou. I když jsem zraněný, unavený, jdu trénovat. Teď samozřejmě ne. Snažím se ze sebe dostávat maximum, i když vím, že to je k ničemu, jsem přetažený. Já bych klidně v gymu spal. Samozřejmě vím, že tělo potřebuje odpočívat. Můj sen byl vždy zápasit, beru výhry i prohry.

Vy jste divoká hlava, jak s vámi vycházejí trenéři?

Jsem divoká hlava, ale když dohromady spočítám, tak všichni moji trenéři mají odsezeno asi padesát let. S kým jsi, takový jsi. Já bych na tyhle trenéry nikdy nedal dopustit. Starají se o mě, ať je to David Vyvážil, Roman Čedík, Jirka Polášek, Robert Franěk. Oni mi pomáhají. Jsou to bývalí kriminálníci, ale já se mezi nimi cítím perfektně.

Čím to je?

Nevím, ale tihle lidi si na nic nehrají, zažili dno, zažili vrchol. Spadli na dno, vrátili se. Jednají na rovinu, i když na mě řvou, vím, že mi chtějí pomáhat. Navíc je s nimi sranda. Když pohrajeme, nic se neděje, jedeme dál. Nelámou nade mnou hůl, taková je naše hra.

Červenec 2019. Konec Baby Jagy. Václav Mikulášek prohrál s Milanem Ďatelinkou

Sport.cz

V deseti letech jste poprvé zašel na trénink, prý to bylo jako sex. Jak jste to mohl v tolika letech vědět?

(smích). Byl jsem na tréninku bojových sportů, a je to pravda. Zažil jsem wow, prostě zkusíte a chcete. Na začátku mi chyběla trochu píle, srovnat si vše v hlavě, byl jsem rozlítanej, ale dneska už vím, co chci a jdu si za tím. Je jedno, kolik to bude stát, kolik času, tréninků, jdu. Snažím se vše udělat na maximum. Já si ani nevzpomínám, kdy jsem si koupil nový tenisky, všechno strkám do MMA, to je můj sen, tomu věřím.

V sobotu měl proběhnout v Ostravě turnaj OKTAGON 16, kde jste před rokem zažil hodně sledovaný duel s Ondřejem Raškou...

Před rokem to bylo super.

S Raškou jste měli zápas vyhecovaný, nevyřešené věci z minulosti...

Takhle. S Bolem jsem byl větší kamarád než s Andrésem. O to víc mě sere.

Co se stalo?

On se snaží svoje chování schovat za to, že je dobrák, přitom to je obyčejná krysa, jako kamarád skončil. Zachoval se, jak se zachoval, k tomu mi začal vypisovat jeho trenér nesmysly, urážet mě, dělal si srandu z mého dětství, že jsem ubrečená holka. Jak si tohle může někdo dovolit napsat, když mě ani nezná?

Co vám udělal Tomáš Bolo?

Nabídli mu zápas se mnou, já mu říkám, Tome, jsme kamarádi, nebudu zápasit s kamarádem, to je blbost. Řekni si o odvetu s Hoškem, řekni si o Rašku, v 84 je plno kluků. Ne! On to bere tak, že já jsem jeho cesta do organizace OKTAGON MMA. V pohodě, beru to, já ten zápase nechtěl, mám na to konverzace. Tomáš to ví. Zápas padl na Ostravu, fajn, kývl jsem, chtěli jsme si dát do držky, on je mi úplně ukradenej. V životě nedosáhne takového hajpu, který mám já. On je podle mě zamindrákovanej a něco ho sere. Vždycky jsem ho měl rád, mluvil jsem o něm slušně, pěkně, teď ale přišla fáze, kdy si on a jeho tým hrají na dobráky, ale nejsou. Po zápase bych mu nepodal ruku, ani před ním. Pro mě jako kamarád umřel, tím to končí.

Nejdříve jste měl obavy, aby zápas nezhatil koronavirus, jenže přišel jiný problém, vaše zdraví. Nakonec došlo na celkové zrušení soboty...

Stalo se, strašně mě to mrzí. Všichni kluci makali, mělo být vyprodáno. Kdybych bych v pohodě a zápas zrušili kvůli epidemii, jedu do Žiliny, postavím se před jeho gym a dáme si to před barákem, jako když jsme byli malí.

Až takhle daleko to došlo mezi vámi, to není veselý...

Co mi napsal jeho trenér? To je člověk, který mě nezná. Vypisoval mi nesmysly, já si z něho potom dělal srandu, dávej pozor, jedeš do Ostravy, to je moje město. On na to, že si bere zbraň. Tohle vám napíše třiatřicetiletý frajer, jeden z trenérů? Řekl jsem mu, ať si vezme klidně nůž, mně to je jedno, nebudeš první ani poslední. Přitom on o mně nic neví, trefil nějaký bod. Kdybych mohl, praštím Bola i jeho trenéra. Vím, že jsem v tomhle špatný, ale mně je to jedno. Jestli by mě pak z Oktagonu vyhodili, nevím, ale tohle mě urazilo, to mi vadí, strašně vadí.