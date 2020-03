Smutné K.O. pro fanoušky MMA. Zákaz cloumá se zápasníky

Zdraví je na prvním místě, všichni to vědí. Ale přijmout fakt, že po čtvrt roku trvající přípravě, navíc když shazujete poslední kila, vám zruší zápas, to je velký nápor na psychiku. V sobotu se měl v Ostravě uskutečnit jeden z největších MMA galavečerů v Česku. Po nařízení Bezpečnostní rady státu se turnaj konat nebude. S platností od 10. března od 18:00 bylo zakázáno pořádání veškerých sportovních a kulturních akcí v zemi s účastí přesahují sto osob. „Komunikace se zápasníky teď není nejjednodušší, chápeme je, ale zdraví je jen jedno,“ připomíná Ondřej Novotný, jeden z majitelů organizace OKTAGON MMA.

Obhajovat titul měl v Ostravě David Kozma, nebude, galavečer se přesouvá. Organizátoři hledají volné termíny v Ostravar areně, jenže záleží také, jak dlouho bude pokračovat tento výjimečný stav.

„Jsem zklamaný. Vše bylo připravené a teď se to zruší. Příprava se mi zase prodlužuje, a to ani nevíme do kdy. Je to zvláštní situace. Takže já budu pokračovat v tréninku a doufat, že se situace brzy vyřeší," věří v lepší zítřky Kozma.

On jako diplomat. Proti němu Jan Malach si nebral servítky. Není divu. Kdo nezažil dril a disciplínu před zápasem, nedokáže posoudit současné pocity.

Vyjádření organizace OKTAGON MMA Turnaj OKTAGON 16 se přesouvá na nejbližší možný termín. V žádném případě se neuskuteční bez přítomnosti diváků. Vstupenky zůstávají v platnosti. Děkujeme za přízeň i bojovníkům, na které má tato situace největší dopad. Fanoušci, kteří chtějí zažádat o vrácení lístků, se od pondělí mohou obrátit na Ticketportal.

„Samozřejmě to je úplně v prdeli. Tři měsíce dřiny, měsíc brutálně přísný diety, kdy byl každý den peklo. Všechno to teď můžu zahodit do koše. Navíc si každý myslí, že forma zůstane, ale takhle to bohužel nefunguje. Veškerá příprava směřovala jenom k jednomu bodu a tím byl zapas," okomentoval současnou situaci Malach, který měl mít zápas s Matoušem Kohoutem.

Sport.cz

V jiné roli se ocitli trenéři. Oni nejsou sice v přípravě, ale připravují své bojovníky, a většinou jich je více.

„Je to čerstvá informace. Kluci jsou z toho skleslí, vše směřovali k sobotě. Navíc, jak ladí poslední kila váhy, nesou to ještě o něco hůř. Bohužel se ale nedá nic dělat. Komunikujeme spolu, snažím se jim to vysvětlit ze „střízlivé" strany. Dají si den, dva odpočinek a pokračujeme v přípravě. Situace taková je, je potřeba se s tím srovnat a pokračovat," přidal svůj pohled Martin Karaivanov z Jetsaam gymu Brno.