Životní zápas zrušen. V Polsku zavírají bazény, fitka, tělocvičny

Co pro vás znamená současná situace, budete hledat jiný zápas?

Podle mě pořádně nikdo neví, co bude, v Evropě bude situace všude stejná. O zápas s Meterlou je zájem, je priorita ho uskutečnit, takže bychom se měli objevit na nejbližším eventu. Počkám.

Mezitím nebudete hledat něco jiného?

Není co, nikde se nic nepořádá, momentálně o ničem nevím. U nás nic, Slovensko nic, teď Polsko. Tímto řešením se mi v podstatě prodloužila příprava na Meterlu, což je zápas, který si to určitě zaslouží. Podle mě tahle situace nemůže trvat dlouho, koukám na to pozitivně. Vidím posunutí o měsíc a půl.

Před dvěma týdny měl Patrik Kincl jasný plán. Trénoval na životní zápas v KSW.

Sport.cz

Jaké máte plány na nejbližší dny?

Akorát jedu na trénink (středa 15:30). Tento týden dojedu, příští zvolním a další do toho zase skočím. K tomu jsem odkládal spoustu věcí, musím se k nim vrátit. Taky zajdu k Albimu, to je barber, aby mě dal dohromady, ať můžu vyjít zase mezi lidi. A taky se asi pořádně přejím.

Co tam pošlete?

Už jsem poslal Monte a Kinder Maxi King (smích). Žena nějak očekávala zrušení turnaje, tak mi připravila schovku v ledničce. Objevil jsem ji.

Počítal jste podvědomě, že může být turnaj KSW zrušen?

Jo. Oktagon zrušil akci, Slovensko zavedlo opatření, ve finále jsem radši, že se turnaj zrušil, neumím si představit, že by zápasy proběhly v garážové atmosféře ve studiu, přitom pro mě to je největší zápas kariéry. Byl jsem připravený zavolat Michalu Martínkovi, jaké to bylo, když on zápasil v Americe na Dana White's Contender Series.

Pokud byste neměl zápas, dalo by se čekat, že nyní budete v Brazílii s Davidem Dvořákem, kterého v sobotu čeká premiéra v UFC?

S největší pravděpodobností bych tam s ním byl. David má ale s sebou skvělý tým, zvládnou to, věřím, že vyhraje, má na to.