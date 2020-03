Budou bomby! Kluk z Prahy se jde rvát o milion dolarů

„Můj cíl ve světě je dobít to, co se mi předtím nepovedlo a dokázat si sám sobě, mé vlasti a fanouškům, že Martínek z Prahy pojede ve světě bomby," je odhodlaný bojovník, který v posledním duelu zlomil soupeři čelist. Tu si odnesl Viktor Pešta. V listopadu duel pod organizací OKTAGON MMA, za pár měsíců by se měl postavit do boje pod stájí Professional Fighters League. Kdy to přesně bude, záleží, jak se posune situace ve světě ve spojitosti s koronavirem.

Martínek se zúčastnil v červenci 2019 draftu do slavné UFC. Na Dana White´s Contender Series prohrál a jel domů. Poté si v listopadu minulého roku střihl zápas s Peštou, bývalým zápasníkem UFC, který byl favoritem. Po necelých třech minutách bylo hotovo a šampion organizace OKTAGON MMA obhájil titul.

Zmrtvýchvstání Michala Martínka. V titulovém zápase v těžké váze zlomil čelist Viktoru Peštovi

Sport.cz

Poté se řešila otázka, kam dále, přijde s lasem opět UFC, padne jiná možnost? Ozvalo se Rusko, Polsko, USA i Německo. Jenže Martínek od ledna věděl, že míří do PFL. „Motivace to je veliká, i když tam jsou velké poplatky, daně, ale i tak jdu za svým. Hlavně mě těší, že se dočkám pořádných rvaček. Každý chce vyhrát takovou sumu a pojede bomby, a to já rád, tohle je pořádná motivace," je nadšený Martínek.

Bojovník z Česka jde do světa, přesto si myslí své. „Jsem furt stejný kluk, co smrdí úplně stejně. Cítím, že jsem o hodně zkušenější z hlediska mojí prohry, cestování a důležitého vítězství, když mě všichni odepisovali. Cítím, že jsem ušel velkou cestu," věří své hlavě a tělu bojovník z Reinders gymu.

Nyní ho čeká dřina, dril a odříkání. To vše kvůli získání titulu v PFL a milionu dolarů. Martínka čekají také výjezdy do zahraničí, kde bude testovat svoji formu a zlepšovat se. „Jsem sparingpartner Michala Andryszaka a kluků z Ankos Gymu MMA. Samozřejmě pojedu do London Shootfighters a možná do Švédska do All Star Academy."

Martínek bude hájit české barvy v americké Professional Fighters League, která nemá ve středu Evropy takovou popularitu. To se může nyní změnit.

Na vrcholu zájmu se drží UFC. Prvním českým zápasníkem v této organizaci byl Karlos Vémola. Premiérový zápas si připsal v roce 2010, celkem odbouchal šest duelů, dva vyhrál. Druhým byl Viktor Pešta. Mezi lety 2014 až 2017 měl pod touto stájí pět fightů, v jednom zvítězil. V roce 2017 se probojovala do UFC také Lucie Pudilová, dvakrát vyhrála, pětkrát prohrála. Mezi elitu se dostal také uzbecký Čech Machmud Muradov, ten dosavadní dva souboje vyhrál. V sobotu si má připsat první bitvu pod UFC v Brazílii David Dvořák, na datum a soupeře čeká také šampion Rizinu Jiří Procházka.