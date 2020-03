Bitva proti neviditelnému soupeři. Když zápasníci místo pěstí bojují s virem

„Nikam nechodím, nemůžu si to dovolit. Vymýšlím nouzová tréninková řešení, ať mám jednu ostrou fázi denně, než se vše otevře. Nemůže být ve velkém seskupení, v gymech, takže vše řeším individuálně. Nemůžu si dovolit ale netrénovat," napsal Sport.cz zápasník MMA Michal Martínek, před kterým stojí velká výzva, podepsal kontrakt s americkou organizací PFL.

V Ústí nad Labem probíhá většina přípravy Tomáše Šálka, boxera těžké váhy. Tady se jede beze změn. „Trénujeme furt, nic se zatím u nás nemění, ale začínám si dávat bacha a nikam moc nechodím mezi lidi. Ale když mám chuť někam jít, jdu," popsal svůj plán, který platil ještě před víkendem.

Šálek je nadějí českého boxu, v podobné pozici je u MMA Jakub Tichota, který přešel před pár týdny mezi profesionály, k tomu je ještě studentem vysoké školy.

„U nás v týmu se nic nemění. I přes zhoršenou situaci nepodléháme panice a trénujeme. Samozřejmě se zvýšenými hygienickými a zdravotními opatřeními. Lidé by si měli uvědomit, že pohyb tu je odjakživa a k tomu, aby si mohli zacvičit, nepotřebují určený prostor někde ve fitcentru. Trochu zpátky ke kořenům neuškodí. Pro mě se i příprava zjednodušila, protože nechodím do školy. Přesto doufám, že problémy zmizí co nejdříve a my se vrátíme do zaběhlých kolejí," řekl v pátek zápasník z Reinders MMA Gymu. V neděli už došlo ke změně. "V rámci preventivních opatření proti šíření nákazy Covid-19 rušíme všechny skupinové tréninky v našem gymu na následující týden," objevilo se na facebooku gymu.

Jsou tu i tací, kteří velkou změnu nepocítili. Záleží, jak jsou zaměřeni, co mají rádi, co vyhledávají. „Já jsem velký fanoušek sportování venku, i když teploty nejsou nějak vysoké, tak mi nebude vadit víc trénovat na běžeckém stadionu, kam rád chodím vybíhat schody a sprintovat na ovál. Navíc docela často běhám na Ještěd, takže žádná změna. V létě můžu být venku pořád, slunce mě nabíjí. Když je pěkný den, dam tři tréninky a ani nejsem unavený. K tomu mám možnost zajít do domácího fitka, kdybych chtěl na činky, případně mohu na zem hodit i tatami," byl v klidu Jan Malach z Liberce ještě před nedělním nočním oznámením vlády. On měl v sobotu zápasit v Ostravě na galavečeru OKTAGON MMA.

„Samozřejmě zbytečně nechodím mezi lidi, pokud to není nezbytně nutný. Na nákup si samozřejmě dojdu, ale ostatní aktivity mimo domov se snažím snížit na minimum," připomněl Malach obezřetnost.

V jiné situace je zraněný Zdeněk Chládek, jenž startoval na olympiádě v Londýně 2012 a byl posledním český boxerem pod pěti kruhy.

"Jsem po komplikované operaci ramene, jsem v rekonvalescenci, ale trénuji lidi, což teď nemůžu. Začala se mi rozjíždět klientela, ale zdraví je přednější a tento boj musíme přečkat. Co se týče mě, uvidíme, jak se budu hojit, rád bych ještě zkusil kvalifikaci na olympiádu. Ještě jsem tuhle myšlenku nezabalil, ale vím, že zdraví je přednější," ví moc dobře český reprezentant.