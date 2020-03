Historický zápis! Dvořák jako první Čech vyhrál premiéru v UFC

„Je to dobrý wrestler, má dobrý jiu-jitsu, což mají všichni Brazilci, ale není to žádný nesmysl, který by se nedal porazit. My jdeme vyhrát před limitem. Očekávám, že výherní bilanci udržím a pojedu dál," přál si před zápasem Dvořák, který nyní drží sérii čtrnácti výher v řadě. Ta trvá od roku 2012. Celkem má český bojovník na svém kontě 18 vítězství a 3 porážky.

Tichý nástup, v hale byli jen organizátoři, průvodce večera a rozhodčí. V této komorní atmosféře napochodoval také Dvořák. Obejmutí s trenéry a rodák z Hořic poprvé vstoupil do oktagonu UFC.

David Dvořák v barvách UFC.

Facebook: David Dvořák

Od počátku byl rychlý na nohách a kontroval údery, které Silva vyslal, ale v poslední minutě schytal přesnou na bradu a skončil na zemi, kde ho Brazilec udržel, což mu dalo body za prvních pět minut.

Ve druhém kole byl Dvořák aktivnější, ubránil několik pokusů o takedown a sám soupeře hodil a získal body na zemi. Na konci předvedl i efektní naskočené koleno.

Poslední kolo muselo rozhodnout. Sice muší váha, ale český zápasník ukázal srdce. Dvořák více a více používal kopy a kolena. I když byla na něm znát únava, věděl, že pokud chce vyhrát, nesmí přestat. Proti němu stál domácí borec.

"Jdeme si pro to, my děláme zápas. Tohle jsou tři minuty tvého života," slyšel Dvořák rady od svých trenérů. Ani jeden bojovník v kleci protivníka neukončil, došlo na celých patnáct minut, po kterém český zápasník padl únavou a opřel se o klec.

Za dvě minuty ale prožil okamžik, po kterém toužil celý zápasnický život. Vyhrál! Brazilec nastoupil s přezdívkou Bulldog, Čech se premiérově představil pod zápasnickým pseudonymem Undertaker, tedy Hrobník. Naděje soupeře pohřbil.

„Jsem nervózní jako pes, postupně mi vše dochází. Skoro celou noc jsem nespal a během noci jsem měl tři sny, že podepisuji smlouvu," přiznal Dvořák, když před pár týdny okomentoval laso od UFC. Teď už nemusí být nervózní, ví, že krok mezi elitu zvládl vítězně.

Prvním českým zápasníkem V UFC byl Karlos Vémola. Premiérový zápas si připsal v roce 2010, celkem odbouchal šest duelů, dva vyhrál. Druhým byl Viktor Pešta. Mezi lety 2014 až 2017 měl pod touto stájí pět fightů, v jednom zvítězil. V roce 2017 se probojovala do UFC také Lucie Pudilová, dvakrát vyhrála, pětkrát prohrála. Mezi elitu se dostal také uzbecký Čech Machmud Muradov, ten dosavadní dva souboje vyhrál. V sobotu se zapsal do knihy zápasů pod UFC David Dvořák a jako první z Čechů zvítězil ve své premiéře pod touto americkou organizací. Na datum zápasu a soupeře stále čeká šampion Rizinu Jiří Procházka.