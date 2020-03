Trojice českých boxerů v olympijské kvalifikaci neuspěla

Hořejšek prohrál ve váhové kategorii do 81 kg s Gorem Nersesjanem z Arménie 0:5 na body. Bernardová nestačila v kategorii do 57 kg na Bělorusku Helina Brujevičovou a prohrála 1:4 na body.

Česká ženská jednička Schmoranzová podlehla ve váze do 69 kg před limitem. V souboji s Ani Hovsepjanovou z Arménie byla dvakrát počítána ve 2. kole a po druhém počítání ve 3. kole rozhodčí duel předčasně ukončil.

Jako jediný z Čechů zatím v Londýně uspěl Kevin Godla (do 57 kg), který v sobotu porazil Francesca Maiettu z Itálie. První zápasy ještě čekají Pavla Polakoviče (do 69 kg) a Miloše Bartla (do 75 kg).