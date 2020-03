Odhalení historické bitvy a výhry v UFC. Takový extrém jsem nezažil, přiznal Dvořák

Těsně po skončení duelu se Dvořák opřel o pletivo, šel až za hranici svých možností. „Takový extrém jsem nikdy nezažil. Po zápase jsem seběhnul schůdky a cítil jsem, že se mi podlamují nohy, kluci mě podepřeli, chvíli mě doprovázeli a po pár metrech jsem se zlomil, tělo vypnulo," přiznal ve videu český zápasník.

Organismus potřeboval čas, kombinace vyčerpání a odlišného klimatu si vyžádala své. „Naložili mě na nosítka a pak měřili na přístroji. Postupně to přešlo a mohli jsme se vrátit na hotel, kde mě opět zdravotníci odchytli a dělali další testy. Podle mě to bylo proto, že jsem šel za hranici svých možností, snažil jsem se udělat maximum. Teď už se cítím dobře," odhalil Dvořák už z pohodlí svého domova.

Zápasník z hradeckého All Sports Academy porazil v sobotu v noci na UFC Fight Night domácího Bruna Silvu na body a stal se prvním Čechem, který dokázal zvítězit v premiérovém duelu pod americkou organizací. Na úvod své kariéry v UFC prohrál Karlos Vémola, Viktor Pešta i Lucie Pudilová.

„S lidmi z české ambasády jsme jeli na večeři, dali jsme jídlo, pár pivek, byla zábava, pokecali jsme o zápase a všem možným, to byla naše oslava, nic velkého," rozpovídal se Dvořák, který byl rád, že byl s týmem pozván na ambasádu, kde se o něj postarali.

„Tohle byla pro nás obrovská pocta, hodně jsem si to užíval, starali se o nás, za to jim patří velký dík. Do Brazílie jsem se bál, je to tam divoký, ale s nimi šlo všechno v pohodě. Byl jsem v klidu, žádný stres, co se stane. I tohle mi hodně pomohlo vyhrát zápas," přiznal Dvořák, který po návratu není v karanténě kvůli koronaviru, přesto poznal při zpáteční cestě bezpečnostní opatření.

"V klidu nás pustili a jsme doma," dodal Dvořák po své premiérové a vítězné cestě pod zkratkou UFC. Ve smlouvě má ještě tři duely. Kdy a kde bude další zápas?