Rváči MMA vylezli z garáží. Jaký je život v kleci?

Vyprodaná O2 arena, statisíce lidí u televizí. MMA v posledních letech rozvířilo hladinu českého sportu. Do popředí skočil bojový sport, který navíc míchá do svého koktejlu emocí show. Tento živel tu ale není poslední čtyři roky, jeho historie v srdci Evropy se začala psát už na konci minulého tisíciletí. Většina fanoušků nemá o tomto pravěku představu, to se ale nyní mění. Vychází první kniha, která odhaluje vývoj MMA v Česku. Život v kleci napsali trenér Daniel Barták a redaktor Sport.cz Libor Kalous.