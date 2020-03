Pošlete do ulic armádu. Musíte všichni poslouchat, radí hvězda v boji s koronavirem

Vláda Irské republiky nařídila v pátek večer občanům, aby dva týdny zůstali doma a zpomalili tak šíření nákazy.

„Když do zápasu nenastoupíš, nemůžeš ho vyhrát. My jsme teď zápas začali a s přísným dodržováním nařízených pravidel ho také vyhrajeme. Musíme to vydržet a já se modlím za zdraví celé země, abychom to dokázali," nabádá ve videu na svém facebookovém účtu McGregor.

My address ☘️ . The countdown is on! https://t.co/BJIwcJqRte — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) March 28, 2020

„Teď nemůžeme spoléhat na náhodu. Naléhám na naši vládu, aby nasadila i vojenské složky. Už bylo zmíněno, že by mohly pomáhat 15 tisícům policistů, když to bude nutné. Ono to ale nutné je. Všechno jiné, něž plná poslušnost k novým nařízením od každého člena naší společnosti, by se stalo výsměchem tomu, o co se snažíme. Celý náš skvělý národ by byl ohrožen. Své zemi uděláte nejlepší službu, když zůstanete zavření doma," apeluje 31letý zápasník.

McGregor už v úterý žádal vládu, aby okamžitě nařídila karanténu, ve středu se rozhodl zaslat nemocnicím ochranné pomůcky v hodnotě jednoho milionu eur.

Lidé nyní smějí v Irsku vycházet jen kvůli nákupu potravin a venku mohou sportovat pouze v okruhu dvou kilometrů od svého domova.