Český mistr světa se vyléčil z koronaviru. Šampaňské se už chladí

Očekával jste negativní výsledek?

Čekal jsem to, já byl v klidu. Když jsem se to dozvěděl, tak jsem neskákal do vzduchu, věděl jsem, že jsem v pořádku, necítil jsem na sobě příznaky. Větší radost jsem měl, že skončila karanténa. Stále se cítím stejně, rodina je v pohodě, především šlo o karanténu.

Už jste byl venku?

Samozřejmě, už jsem si byl i zaběhat. Sice jen na páse, ale už je vše v pohodě.

A co procházka po Ústí nad Labem?

No, šel jsem do tělocvičny. Ale už můžu jít ven, do lesa, ten máme hned za barákem. Na prasata a srnky koukám z okna paneláku.

Co vás čeká v nejbližších dnech?

Trochu budu bojovat s podnikáním, zjišťovat, jestli se nás budou týkat nějaké úlevy od vlády. Jak to bude s pozastavením úvěrů, dále jak to bude s placením sociálního a zdravotního pojištění za zaměstnance. Politika funguje dále, ta spíš tedy přes video hovory, moc se nepotkáváme, ale na magistrát už můžu.

A když zapomenete na práci?

Zajdu do sauny, půjdu si zatrénovat. Jinak se toho moc nedá dělat vzhledem k současné situaci.

Jde vůbec oslavit, že už nejste v karanténě, máte na to myšlenky?

Pivko bude. Chladí se pivka i originální šampus. Manželka v polovině karantény řekla, že jakmile bude celá rodina v pohodě, tak jedno vypijeme. Dneska nás tedy jedna lahev čeká.

Takže vaše žena i tři dcery jsou také v pořádku?

Ony byly na testech, ale byly negativní, takže nebyl problém, dnes jim končí karanténa.