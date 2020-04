K.O. za 67 sekund. Zrodila se hvězda, rebel a budoucí milionář

Šestý dubnový den v roce 2013 si připsal první výhru v UFC Conor McGregor. Muž, který postupně vlil do žil MMA nespoutanou energii, ta se poté rozlila mezi miliony fanoušků na celém světě. Ti začali poznávat zápasníka, rebela a mediální tvář tohoto sportu. Před sedmi lety zápasil ještě bez svého obrovského tetování na hrudi. V premiéře UFC se proti němu postavil Marcus Brimage. Moc šancí nedostal, za 67 sekund prohrál.

Američan měl za sebou tři výhry v UFC, Ir šel do svého prvního klání pod americkou organizací. Před tímto duelem porazil Ivana Buchingera ze Slovenska, také v prvním kole.

Rodák z Dublinu nastupoval s vlajkou nad hlavou a proti roku 2020 neměl na sobě téměř žádné tetování. Do svého debutu v UFC šel s vizitkou jedenácti předčasně ukončených zápasů z dvanácti výher. On měl čtyřiadvacet let, soupeř byl o čtyři roky starší.

McGregor měl celkové zápasnické skóre 12:2, Brimage 6:1. Američan tlačil, útočil, snažil se být lovcem. Ir nikam nepospíchal, vyčkával a s přibývajícím časem a ztrátou nervozity z premiéry v UFC, nabíral obrátky a přidával údery. Přesně po minutě vyslal rozhodující kombinaci, kterou Brimage neustál a šel k zemi, tam ještě pár ran schytal a jasnou dominanci ukončil rozhodčí. Po 67 sekundách mohl McGregor slavit první vítězství v UFC.

Tady odstartovala jeho strmá kariéra, kterou začal pozorovat celý svět. Následovalo šest výher, poprvé v UFC padl, když ho uškrtil Nate Diaz, taky rebel. Celkem má McGregor pod touto organizací za sedm let deset výher a dvě porážky.

Zatímco on šel strmě nahoru, Brimage nabral opačný směr. Za tři roky stihl šest zápasů a pět jich prohrál. Poslední dva už nebyly v UFC. Od roku 2016 Američan nezápasil.

Postupem let se z McGregora stal jeden z nejvíce vydělávajících sportovců. „Než jsem se začal živit bojem a whisky, byl jsem boxerským trenérem v tělocvičně SBG. Dostával jsem 10 eur za trénink, z toho pět šlo do posilovny," zavzpomínal bývalý instalatér.

Za svůj první zápas v UFC získal 76 tisíc dolarů. Poprvé překonal sto tisíc dolarů v roce 2014, za duel s Piorierem bral 200 tisíc. O dva roky s Diazem pobral už 1 090 000 dolarů. V odvetě se přehoupl už přes 3 miliony, stejnou částku 3 090 000 bral za duel s Alvarezem. V bitvě s Chabibem Nurmagomedovem získal 3 miliony dolarů a 2,4 milionu za PPV, podíl z placeného přenosu. Za zatím poslední fight s Donaldem Cerronem měl vyinkasovat okolo pěti milionů dolarů.

Samotnou kapitolou byl jeho skok do ringu. V srpnu 2017 si dal duel s neporaženým boxerem Floydem Mayweatherem. Ir prohrál, když rozhodčí zápas ukončil v 10. kole. Tento souboj vzbudil takový zájem, že přinesl i rekordní odměny. McGregor měl vydělat 100 milionů dolarů.