Velká cena Ústí nad Labem v boxu se letos neuskuteční

"Evropská boxerská konfederace zrušila všechny evropské šampionáty pro jednotlivé věkové kategorie, které se měly do srpna konat a stejný krok jsme byli nuceni udělat i my," řekl ředitel turnaje Svatopluk Žáček.

Kvůli pandemii jsou uzavřeny hranice a pořadatelé by také měli problém zajistit potřebné finance. "Je to jedno s druhým. Nevíme, co se bude do června dít. Vše bychom museli začít řešit již nyní a nevím, kdo by v této době komunikoval o podobné akci," uvedl Žáček.

Česká boxerská asociace v minulých dnech předčasně ukončila extraligu týmů.