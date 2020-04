Pudilová se dala na zedničinu, maká dvakrát denně. Přesto si připadá jako na prázdninách

V lednu si připsala poslední zápas, od té doby zápasnice MMA Lucie Pudilová jen trénuje, ale může přijít změna. První a jediná Češka v UFC přiznala, že se něco rýsuje. Časem může být tedy vše jinak. I proto v době koronavirové epidemie trénuje naplno, i když někdy to není úplně nejjednodušší.

Je po páté ráno a Lucie Pudulilová a trenér Ladislav Erdélyi jsou připraveni na odlet do USA na zápas s Američankou Justine Kishovou.

Justine Kishová (vlevo) porazila Lucii Pudilovou. Co bude dále s českou zápasnicí, bude pokračovat v UFC?

„Docela jsem zlenivěla, ale stejně dávám dva tréninky denně. K tomu mám doma fitko, takže mám všechno blízko. Problém není udržet se v tréninku, ale člověk má v téhle době omezení a nikam pořádně nemůže. Motivaci není složité udržet, ale je to, jako bych byla na prázdninách,“ přiznává pětadvacetiletá zápasnice, která má za sebou čtrnáct duelů v MMA, z toho sedm v UFC.

Formu Pudilová udržuje doma, trénuje i venku a chodí běhat. Sice na ni dohlíží trenér Ladislav Erdélyi, ale jen z dálky. V dnešní době je zdraví na prvním místě.

I když byly v pondělí Velikonoce, Pudilová neměla volno. „Pro mě to byl skoro normální den, ani jsem nepostřehla, že byly Velikonoce, jeden trénink jsem dala,“ povolila si sportovkyně z Příbrami, která s nastupujícím jarem vzala do ruky i něco jiného než MMA rukavice a činky. „Někdo to udělat musí, tak jsem začala zedničit. Dělala jsem skalku na okrasné květiny,“ svěřila se.

Po lednové porážce a konci v UFC Pudilová obdržela nabídky od jiných organizací ve světě, ale vzhledem k pandemii koronaviru se nyní nedá odhadnout, jaký bude další vývoj. „Chtěla bych všem poděkovat za podporu, kterou jste mi poskytli, i když jsem nemohla s UFC prodloužit kontrakt. Vážím si toho. Vrátím se lepší než kdy předtím,“ napsala Pudilová po oficiálním konci v americké organizaci.

Kde se tedy ukáže?