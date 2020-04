Chtěl se prát s gorilou, s tygry spal v posteli. Teď slavný boxer Tyson uznal, že tyhle kočky domestikovat nelze

Tyson, který se stal v roce 1986 ve dvaceti letech nejmladším mistrem světa v těžké váze, v dobách největší slávy tygry také choval. „Železný Mike", jak se mu přezdívalo, si postupně koupil tři bengálské tygry, kteří s ním žili v jeho honosném sídle Southingtonu v americkém státě Ohio.

Tyson se s nimi promenádoval na vodítku, hrál si s nimi, s oblibou se s nimi nechal filmovat a fotografovat.

„Tygřici Kenyu jsem měl šestnáct let a měl jsem ji ze všech tygrů nejraději. Spala se mnou i v ložnici, chodila se mnou na procházky do města, byla obrovsky přítulná. Prodal jsem ji až tehdy, když jednomu člověku utrhla ruku," vzpomínal Tyson na doby, kdy se topil v bohatství. Aby ne, když za jeden zápas v ringu kasíroval 30 milionů dolarů.

Mike Tyson, jeho život nebyl peříčko.

„Šeredně jsem se pletl, když jsem měl tygry ve svém domě a věřil, že už zdomácnili. Neexistuje možnost, jak tyhle velké kočky stoprocentně domestikovat. Stačí, abyste se k nim jen na chvíli chovali trochu drsně a rozzlobí se, vyrazí a jste mrtví. Teď jsem šťastný, že jsem se jich vzdal," rozpovídal se dnes třiapadesátiletý Tyson, který svých prvních devatenáct zápasů v ringu vyhrál k.o., z toho tucet hned v prvním kole.

Jeho hvězdnou kariéru ukončil až souboj s Evanderem Holyfieldem, jemuž při odvetném utkání v roce 1997 ukousl v ringu kus ucha.

Po shlédnutí sedmidílného dokumentu Tiger King se Tyson přiznal i k tomu, že v dobách své největší slávy chtěl bojovat také s gorilou.

„Někdy na konci osmdesátých let jsme s bývalou manželkou Robin při procházce v newyorské zoo pozorovali v pavilonu opic jednu velkou stříbrnou gorilu, která neustále šikanovala všechny ostatní. V jednom kuse napadala hlavně ty menší a slabší. Nabídl jsem ošetřovateli deset tisíc dolarů, aby klec otevřel a pustil mě dovnitř, abych si to s ní mohl rozdat. Jenže on odmítl, takže z mého souboje se stříbrnou gorilou nebylo nic," vzpomínal Tyson, jenž v roce 2003 zbankrotoval, opakovaně byl zatčen pro držení drog, posléze se dal na cestu pokání a dnes vlastní v jižní Kalifornii čtyřicet akrů pozemků, na kterých se pěstuje marihuana pro lékařské účely.