Šampion se těšil, že si zase praští, ale z Ameriky přišel tvrdý ortel

Zápasník MMA těžké váhy Michal Martínek měl bojovat za velkou louží pod organizací PFL. Ve hře byl milion dolarů. Sen o Americe se ale odkládá. Celá sezona 2020 se přesouvá na rok 2021. Roční nedobrovolná pauza kvůli celosvětové pandemii. Co teď? „Když to řeknu na rovinu, ani mě tohle rozhodnutí moc nepřekvapilo vzhledem k tomu, co se v Americe děje. Osobně jsem předpokládal, že by vše mohlo rozjet na podzim, z toho ale sešlo. Teď tu máme jaro 2021, což je velice nepříjemná zpráva,“ přiznal pro Sport.cz Martínek v pondělí večer.

Informaci víte pár hodin, co ve vás převládá - zklamání, vztek?

Organizace PFL vydala statut, mně osobně ještě nic nepřišlo. Když jsem si to přečetl, hned mě napadlo, že si musím domluvit nějaký zápasy, ale pak tam bylo napsáno o finanční kompenzaci a také to, že se všemi zápasníky pro rok 2021 počítají, takže to znamená, že si nás drží ve stáji. V nejbližších dnech zjistím více informací. Předpokládám, že když nás chtějí platit, asi nebudou chtít, abychom zápasili někde jinde.

Máte tuhle možnost ošetřenou ve smlouvě?

Kontrakt s PFL je dost ostrý, ještě více než s UFC. Ale šel jsem tam s tím, že tam budu zápasit a po roční smlouvě přijde prodloužení. Nyní nejsem schopen odpověď na otázku, zda budu moct zápasit jinde. Případně, kolik nám budou měsíčně dávat, aby se mi to vyplatilo, nevím, teď mám svázaný ruce. Teď bude záležet na další komunikaci.

Zmrtvýchvstání Michala Martínka. V titulovém zápase v těžké váze zlomil čelist Viktoru Peštovi

Sport.cz

Pokud řeknou natvrdo ne, budete rok bez zápasu...

Dovedu si to představit. Kdybych já někoho platil, taky nebudu chtít, aby zápasil jinde. Exkluzivita je exkluzivita.

Dejme tomu, že budete mít šanci bojovat jinde, je reálný Oktagon, nebo budete směřovat do zahraničí?

Záleží na nabídkách. Porazil jsem Viktora Peštu a už si budu říkat o jiné podmínky. Všechno bude o nějaké domluvě, ale tohle je hodně předběžný. Pokud bych se měl vrátit, řeknu si o svoji cenu, to je jasný.

Michal Martínek po podpisu s PFL „Motivace je veliká, i když tam jsou velké poplatky, daně, ale i tak jdu za svým. Hlavně mě těší, že se dočkám pořádných rvaček. Každý chce vyhrát takovou sumu a pojede bomby, a to já rád, tohle je pořádná motivace. Jsem furt stejný kluk, co smrdí úplně stejně. Cítím, že jsem o hodně zkušenější z hlediska mojí prohry, cestování a důležitého vítězství, když mě všichni odepisovali. Cítím, že jsem ušel velkou cestu."

Máte představu, jaká by mohla být měsíční výplata od PFL?

Nemám. Myslím si, že to není asi o pěti tisících měsíčně. Asi to budou jiný částky. Pokud nechtějí, abychom nezápasili jinde, tak tomu budou muset měsíční plat přizpůsobit. Co dají, je na nich. Samozřejmě je od nich hezké, že se o nás takto chtějí starat, toho si vážím.

Co budete dělat teď?

Mám hromadu času na přípravu. Stát rok není dobrý, ale může to tak dopadnout. Pokud nebudu moct zápasit jinde, tak bych jel někam na delší kemp, tady zase ale záleží na otevření hranic. Pokud tohle nepůjde, budu dal situaci řešit s trenéry a týmem.

Bylo by pro vás zajímavé jít do konceptu Oktagon Underground?

Já jsem především MMA zápasník, určitě by to bylo zajímavý, co se týče zápasové vytíženosti, ale nedává mi smysl jít do zápasu v poloviční přípravě, jen aby se něco dělo. Do zápasu nepůjdu nikdy poloviční, šlo by o zbytečný risk.

V neděli jste měl narozeniny, je to nejhorší dárek, který jste dostal?

Důležitý je, že to v tom našem státu relativně funguje, v Americe to musí být pěkně v pytli. Zápasy se odkládají, svět se nebortí. Vadí mi to, to je jasný, těšil jsem se, že si konečně zase praštím, trénink není to pravý. Mám teď alespoň víc času na zlepšení.