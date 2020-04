Šampion jede život na plný koule. Teď ale řeší bagr

Jste rád, že už je jméno odtajněno a přestanou spekulace?

(smích). Já jsem to moc nesledoval. Každý se mě na to ale ptal a já už nevěděl co odpovídat, co si vymýšlet. Jsem rád, že už je jméno venku a veřejně můžu cílit na soupeře, protože dohoda byla furt ve hvězdách. Uvidíme co, kdy, jak, protože situace ve světě je teď všelijaká.

Jste spokojený se soupeřem pro premiéru v UFC?

Určitě. Ve hře bylo více jmen, ale za tohoto soupeře jsem rád, je to kvalitní protivník, patří mezi pár nejlepších na světě. A tohle od UFC i od sebe očekávám. Tomuhle chci čelit, chci vítězit.

Ve hře byl i Thiago Santos, který bojoval v UFC o titul...

Já se vždycky soustředím na konečnou fázi, verzi, která bude. Do té doby to jsou jen spekulace. Nechával jsem to být.

Zápas má proběhnout v srpnu v Dublinu, jakou dáváte šanci této lokalitě?

Srpen je za tři měsíce, to už by se mohla situace ve světě uklidnit.

Jiří Procházka má jasno. V UFC ukážu, co ještě neviděli

Sport.cz

Nelíbil by se vám více nějaký ostrov, větší napětí, dobrodružství?

Jo, ale mně to je jedno, v Dublinu jsem ještě nebyl. Irsko je krásná země. Ať už to bude kdekoliv, tak UFC je pro mě zážitek a velká zodpovědnost. Chci dobrý výkon, prostě jedeme.

Stalo se před rokem Na svůj dosud největší zápas MMA kariéry přišel s národní vlajkou okolo ramen, psal se 21. duben 2019. Hrdost a touha po vítězství z něj sálala. Dočkal se výhry a loučil se opět s vlajkou. Jiří Procházka vybojoval v Jokohamě na galavečeru organizace Rizin FF mistrovský pás v polotěžké váze do 93 kilo, když porazil Američana Muhammeda Lawala. Soupeře ukončil předčasně ve třetím kole, když ho po sérii úderů poslal k zemi.

Jaké máte reakce od okolí?

Je toho hodně, pořád mi pípá mobil. Já na to ale dneska nemám čas, mám práci na zahradě, přijel mi bagr a dělám první zásahy do hlíny a upravuji si to tu k obrazu svému. Z toho mám teď větší radost.

Ozval se vám někdo z Japonska po zveřejnění soupeře?

Ozval se mi hlavní sponzor, který mě v Rizinu podporoval, chtějí se mnou navázat spolupráci i pro UFC. Z organizace Rizin ještě nikdo, ale s nimi komunikujeme průběžně. Občas se Japonci ozvou, označí mě na sociálních sítích, to jsem rád.

Jiří Procházka - Jetsaam Gym Brno Věk 27 let Výška 193 cm Váha 93 kg Zápasy 30 Výhry 26 (23 K.O.) Porážky 3 Remíza 1 Současná série 10 výher První zápas 7. duben 2012

Před rokem jste vybojoval mistrovský pás Rizinu v polotěžké váze, vzpomněl jste si v úterý?

Včera jsem si na to vzpomněl. Zrovna jsem měl po strašně dlouhý době sparingy a spárovalo se mi úžasně. Před rokem jsem k něčemu přišel, viděl jsem posun. A po tomhle zápase, co všechno po něm bylo, jsem si uvědomil, že už rok zase pracuji na něčem novém a že to je to, co jsem fakt chtěl. Za to jsem moc rád.

Jak nemoc Covid-19 ovlivňuje vaše tréninky?

Už se situace pomalu vrací do normálu. Trénuji hodně sám, jedu svoji činkárnu, pytel. I tak můžu realizovat přesně to, co mám v hlavě, kam se chci dostat. Jsou to pro mě velký věci. Život teď má ty pravý koule, jde o souhrn všeho. Za ty roky se to sešlo, sedá si to, jak si představuji. Občas si to neuvědomuji, ale je to tak. Jsem za to rád, jsem za to vděčný.