Hazard, luxus a krásné ženy. Hvězda prý utratila miliardu dolarů a prosí o další zápas. Je na dně?

Divoké večírky, soukromé letadlo, krásné ženy a luxus, kam se jen podíváš. Stejně tak ohromující fotky s hromadami peněz. Pro mnoho lidí je boxer Floyd Mayweather pracháč, který si může dovolit všechno. Však také podle médií vydělal přes miliardu dolarů. Jenže teď přišel list The Sun s novinkou. Hvězda je na dně a jakmile to půjde, vrátí se do ringu. „Lidé z jeho týmu nás prosí o zápas proti Khabibovi," prozradil manažer bojovnické hvězdy Nurmagomedova. Zdůraznil přitom slovo „prosí".

Vydělat miliardu dolarů, to není jen tak. Na seznamu lidí, kteří to dokázali, jsou jen legendy - basketbalista Michael Jordan a golfista Tiger Woods. A po jejich boku svítí jméno Floyd Mayweather. Jenže teď to vypadá, že se třetímu do party povedlo neskutečný balík peněz rozfofrovat a život na vysoké noze se pro něj stává problémem. Už v listopadu loňského roku vyhlásil, že se v roce 2020 vrátí zpět na scénu, bude spolupracovat s šéfem UFC Danou Whitem a zúčastní se „velkolepé události".

Celý svět nyní bojuje s pandemií koronaviru, takže se sportovní svět pomalu zastavil a nikdo zatím neví, co měl Mayweather přesně v plánu. V médiích se ale objevují informace, že hvězda nutně musí uvažovat o comebacku. „Řeknu to jednoznačně. Mayweather je na dně a půjde znovu bojovat, zoufale potřebuje peníze," uvedl bojovník UFC Chael Sonnen.

Připouští, že Floyd Mayweather vydělal spoustu peněz. „Ale pamatujte si. Nezáleží na tom, co jste vydělali, ale na tom, co vám zůstalo. A on je hloupý," rýpl si do soupeře.

Mayweather oficiálně odešel do bojovnického důchodu v roce 2017 poté, co porazil hvězdu UFC Conora McGregora. Za zápas inkasoval 300 milionů liber. A aby toho nebylo málo, nechal si platit třeba 1200 liber za online setkání s fanoušky. Vydal se i na turné po boku slavného gangsta rappera 50 Centa. Ten je ale teď jeho nepřítelem, protože o boxerovi prohlásil, že je bez peněz.

Na sociálních sítích je sice dál Mayweather obklopen luxusem. Jednou má na sobě zlaté řetězy, jindy šperky a kolem sebe hromady peněz. Sám třeba přiznal, že má vášeň pro drahé hodinky, má třeba 41 kusů z luxusní série od Jacob & Co. Utratil za ně miliony.

Jenže bojovník je také vášnivým hráčem. Právě tady je nejspíš příčina současných trablů. Hazard připravil hvězdu o spoustu milionů, už před bitvou s McGregorem se psalo dokonce o tom, že má obrovské dluhy. „Musí toho hazardu nechat. Vždycky o tom jen mluví, ale nepřestane a nepřestane," řekl už tehdy irský soupeř Mayweathera. „Ukazuje, když vyhraje, ale nikdo už se nedozví, kolikrát prohraje obrovské sumy," dodal.

A zmiňovaný rapper 50 Cent mluvil v podobném duchu. „Utrácí peníze a jede ve velkém. Pokouší se utratit všechno. Hazard, luxusní večírky a krásné dívky, to ho vždycky dostane," uvedl.

Tak zle, aby byl na mizině, na tom Mayweather není. V garáži mu parkuje celá řada luxusních vozidel včetně pěti Rolls-Royces v hodnotě přes 2 miliony liber. K tomu má řadu pořádně drahých domů, ať už jde o rezidence v Las Vegas v hodnotě 8 milionů liber, majetek v Miami stojí 6,2 milionu liber a sídlo Beverly Hills, za které utratil 19 milionů liber. Po celou dobu své kariéry létala boxerská legenda také svým vlastním soukromým letadlem, používá ho i nyní.

Fanoušci předpokládali, že do ringu už se tenhle borec nevrátí. Podle posledních zpráv je ale všechno jinak a Mayweather odhalil, že se vrátí. Soupeřem by mu mohl být šampion UFC Khabib Nurmagomedov. A ve hře bude další balík - 480 milionů liber.

„Dřív jsem sice mluvil o důchodu, ale pokud dostanu šanci pobavit sebe i celý svět a vydělám u toho takové peníze, tak je to přece snadná zábava. Proč bych do toho nešel," zlehčoval v médiích svůj návrat Mayweather, aniž by vše spojoval s potřebou výdělku balíku peněz. „Když budu mít šanci vydělat něco pro své děti, vnoučata a své blízké, jdu do toho."

V trochu jiném světle plánovaný zápas okomentoval Ali Abdelaziz, manažer Nurmagomedova pro TMZ. „Floyd Mayweather prosí, aby mohl bojovat proti Khabibovi. Prosí," zdůraznil. „Floydovi docházejí peníze. Jeho lidé se na mě každý týden obracejí, aby mohl bojovat s Khabibem, ale nás to prozatím nezajímá."

Odpověď Mayweathera na sebe nenechala dlouho čekat. A jak jinak, o finančních problémech nepadlo ani slovo. „Je to šílené. Slyšíte informace, že Floyd potřebuje peníze. Nepotřebuji (nic), ale nevadí mi si zase vydělat. To je celé," dodal.